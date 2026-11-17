В Киеве автомобиль сбил коляску с четырехмесячным ребенком на пешеходном переходе. Младенец находится в коме. 23-летнему водителю Toyota сообщили о подозрении, он взят под стражу. У него история неоднократных нарушений. Об этом сообщили в ГУНП в столице 17 ноября, пишет УНН.

Подробности

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 ноября около 18:40 на улице Пражской.

По данным следствия, водитель легкового автомобиля, двигаясь в направлении Дарницкой площади, перед нерегулируемым пешеходным переходом не снизил скорость, как того требуют Правила дорожного движения, и совершил наезд на детскую коляску. От удара четырехмесячная девочка выпала на асфальт и получила тяжкие телесные повреждения - сообщили в полиции.

"Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали. После оперативного вмешательства младенец сейчас находится в медикаментозной коме", - указали в полиции.

Водителя задержали.

"Полицейские задержали водителя в порядке ст. 208 УПК Украины и изъяли автомобиль. Проверка показала, что на момент аварии мужчина был трезв", - отметили в полиции.

В то же время установлено, что с начала года нарушителя уже трижды привлекали к административной ответственности за превышение скорости и повреждение транспортных средств - сообщили в полиции.

Экс-судья Тандыр получил 9 лет за смертельное ДТП на блокпосту