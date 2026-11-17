В Киеве Toyota сбила коляску с младенцем на переходе - водитель под арестом, ребёнок в коме
Киев • УНН
На улице Пражской водитель Toyota сбил коляску с четырёхмесячной девочкой. После операции ребёнок находится в медикаментозной коме, водителя взяли под стражу.
В Киеве автомобиль сбил коляску с четырехмесячным ребенком на пешеходном переходе. Младенец находится в коме. 23-летнему водителю Toyota сообщили о подозрении, он взят под стражу. У него история неоднократных нарушений. Об этом сообщили в ГУНП в столице 17 ноября, пишет УНН.
Подробности
Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 ноября около 18:40 на улице Пражской.
По данным следствия, водитель легкового автомобиля, двигаясь в направлении Дарницкой площади, перед нерегулируемым пешеходным переходом не снизил скорость, как того требуют Правила дорожного движения, и совершил наезд на детскую коляску. От удара четырехмесячная девочка выпала на асфальт и получила тяжкие телесные повреждения
"Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали. После оперативного вмешательства младенец сейчас находится в медикаментозной коме", - указали в полиции.
Водителя задержали.
"Полицейские задержали водителя в порядке ст. 208 УПК Украины и изъяли автомобиль. Проверка показала, что на момент аварии мужчина был трезв", - отметили в полиции.
В то же время установлено, что с начала года нарушителя уже трижды привлекали к административной ответственности за превышение скорости и повреждение транспортных средств
Экс-судья Тандыр получил 9 лет за смертельное ДТП на блокпосту29.10.26, 12:46 • 19882 просмотра