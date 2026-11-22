Honda та Toyota відкликають 1,6 млн автомобілів через одну небезпечну деталь
Київ • УНН
Honda відкличе 810 592 авто у США, Toyota — близько 790 тисяч у світі через ризик розриву газогенераторів Takata.
Японські автовиробники Honda та Toyota оголосили про відкликання приблизно 1,6 млн автомобілів через ризик розриву газогенераторів подушок безпеки Takata. Компанії планують замінити потенційно небезпечні компоненти, хоча наразі жодних аварій чи травм, пов'язаних із новим відкликанням, не зафіксували. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Honda відкликає 810 592 автомобілі та позашляховики у США, тоді як Toyota – близько 790 тисяч машин у всьому світі, з яких 314 тисяч перебувають у Сполучених Штатах.
Проблема стосується газогенераторів подушок безпеки Takata, які з часом можуть руйнуватися та створювати небезпеку під час спрацювання
За даними американського Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA), виробники виявили ранні ознаки погіршення стану компонентів і вирішили діяти на випередження.
Які автомобілі потрапили під відкликання
Toyota відкликає окремі автомобілі Corolla 2003–2008 років, Tundra 2005–2006 років, Sequoia 2005–2007 років, 4Runner 2016–2017 років, а також кілька моделей Lexus.
У Honda відкликання стосується окремих Accord 2013 року, Civic та CR-V 2012–2013 років, а також Acura ILX і RDX 2013 року.
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Нова кампанія стала продовженням масштабної проблеми з подушками безпеки Takata.
Із 2009 року у США з несправними газогенераторами пов'язують щонайменше 28 смертей та понад 400 випадків травмування. Щонайменше 20 загиблих перебували в автомобілях Honda.
Водночас нинішнє відкликання стосується іншого типу газогенераторів, оснащених спеціальним матеріалом для поглинання вологи.
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