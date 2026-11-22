Японские автопроизводители Honda и Toyota объявили об отзыве примерно 1,6 млн автомобилей из-за риска разрыва газогенераторов подушек безопасности Takata. Компании планируют заменить потенциально опасные компоненты, хотя на данный момент аварий или травм, связанных с новым отзывом, не зафиксировано. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Honda отзывает 810 592 автомобиля и внедорожника в США, тогда как Toyota — около 790 тысяч машин по всему миру, из которых 314 тысяч находятся в Соединённых Штатах.

Проблема касается газогенераторов подушек безопасности Takata, которые со временем могут разрушаться и создавать опасность при срабатывании

По данным американского Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), производители выявили ранние признаки ухудшения состояния компонентов и решили принять превентивные меры.

Какие автомобили попали под отзыв

Toyota отзывает отдельные автомобили Corolla 2003–2008 годов, Tundra 2005–2006 годов, Sequoia 2005–2007 годов, 4Runner 2016–2017 годов, а также несколько моделей Lexus.

У Honda отзыв касается отдельных автомобилей Accord 2013 года, Civic и CR-V 2012–2013 годов, а также Acura ILX и RDX 2013 года.

Выпуск электромобиля Audi A4 отложили до 2029 года

Новая кампания стала продолжением масштабной проблемы с подушками безопасности Takata.

С 2009 года в США с неисправными газогенераторами связывают как минимум 28 смертей и более 400 случаев травмирования. По меньшей мере 20 погибших находились в автомобилях Honda.

В то же время нынешний отзыв касается другого типа газогенераторов, оснащённых специальным материалом для поглощения влаги.

Mercedes впервые выставит на аукцион экспериментальный суперкар, которому более 50 лет