Honda и Toyota отзывают 1,6 млн автомобилей из-за одной опасной детали
Киев • УНН
Honda отзовёт 810 592 автомобиля в США, Toyota — около 790 тысяч автомобилей по всему миру из-за риска разрыва газогенераторов Takata.
Японские автопроизводители Honda и Toyota объявили об отзыве примерно 1,6 млн автомобилей из-за риска разрыва газогенераторов подушек безопасности Takata. Компании планируют заменить потенциально опасные компоненты, хотя на данный момент аварий или травм, связанных с новым отзывом, не зафиксировано. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Honda отзывает 810 592 автомобиля и внедорожника в США, тогда как Toyota — около 790 тысяч машин по всему миру, из которых 314 тысяч находятся в Соединённых Штатах.
Проблема касается газогенераторов подушек безопасности Takata, которые со временем могут разрушаться и создавать опасность при срабатывании
По данным американского Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), производители выявили ранние признаки ухудшения состояния компонентов и решили принять превентивные меры.
Какие автомобили попали под отзыв
Toyota отзывает отдельные автомобили Corolla 2003–2008 годов, Tundra 2005–2006 годов, Sequoia 2005–2007 годов, 4Runner 2016–2017 годов, а также несколько моделей Lexus.
У Honda отзыв касается отдельных автомобилей Accord 2013 года, Civic и CR-V 2012–2013 годов, а также Acura ILX и RDX 2013 года.
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Новая кампания стала продолжением масштабной проблемы с подушками безопасности Takata.
С 2009 года в США с неисправными газогенераторами связывают как минимум 28 смертей и более 400 случаев травмирования. По меньшей мере 20 погибших находились в автомобилях Honda.
В то же время нынешний отзыв касается другого типа газогенераторов, оснащённых специальным материалом для поглощения влаги.
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