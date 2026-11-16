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Выпуск электромобиля Audi A4 отложили до 2029 года

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Электрический Audi A4 планировали выпустить в 2026 году, но премьеру перенесли на 2029-й. Причины — финансовые трудности, ПО и компоновка.

Выпуск электромобиля Audi A4 отложили до 2029 года

Audi A4 возвращается как электрический седан, но ожидать этого в ближайшее время не стоит на фоне того, что автомобиль сталкивается с множеством проблем, связанных с программным обеспечением и компоновкой. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Подробности

Недавно Audi решила внедрить схему наименования автомобилей по принципу «чётные-нечётные номера». Модели с двигателями внутреннего сгорания должны были получать нечётные номера, а модели с чётными номерами — быть электрическими. Именно поэтому A5 стал тем, чем является сегодня, даже получив версию Avant.

Но как только люди начали осознавать эту идею, Audi быстро вернулась к знакомой, проверенной временем системе наименований. Однако это означало, что компания запланировала полноценную линейку электромобилей, а A4 должен был стать электрическим компактным представительским седаном.

Audi A5 Premium 2026. Источник: Audi
Audi A5 Premium 2026. Источник: Audi

Появились препятствия

Audi объявила о планах представить электрический A4 несколько лет назад, ещё до того, как BMW запустила i4, а Mercedes анонсировала электрический C-Class. Сегодня i4 сменил Neue Klasse i3, а C-Class EV последовал его примеру вскоре после этого. Что касается Audi, то она отсутствует на рынке.

Теперь на фоне финансовых проблем материнской компании Volkswagen выпуск электрического A4 откладывается на несколько лет. Об этом пишет британское издание Autocar, утверждая, что платформа Scalable Systems Platform, которая должна была лечь в основу модели, была отложена ещё сильнее. Изначально её выпуск планировался на 2026 год, но журнал назвал 2029 год в качестве даты премьеры A4 с аккумулятором.

Стоимость — не единственная причина, по которой так называемый A4 e-Tron не появится на рынке ещё несколько лет. Программная система, которая должна была управлять всем автомобилем, столкнулась с рядом трудностей в разработке. Компания Cariad, подразделение Volkswagen Group, отвечающее за программное обеспечение, была привлечена к созданию платформы, но одна смена за другой значительно замедляла прогресс.

Ещё один неожиданный поворот событий произошёл, когда было решено передать разработку программного обеспечения компании Rivian. Сама платформа также стала проблемой, поскольку Audi хотела разместить в шасси ниши для ног вместо обычного плоского пола, характерного для многих электромобилей. Это заставило инженерные команды пересмотреть компоновку батарей и двигателей, что ещё больше затянуло процесс. Компания также хотела перейти на 48-вольтовую электрическую систему вместо 12-вольтовой в процессе разработки.

Если не будет дальнейших задержек, конкуренты A4 e-Tron к тому времени уже будут представлены на рынке как минимум два полных модельных года. В сложившейся ситуации автомобилю больше нельзя позволять себе никаких неудач, иначе его главные конкуренты просто заберут все продажи, отмечает издание.

Электрокар Audi установил рекорд Гиннесса, проехав 1338 км на одном заряде25.09.26, 14:26 • 14225 просмотров

Юлия Шрамко

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Audi