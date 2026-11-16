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Електромобіль Audi A4 відклали до 2029 року

Київ • УНН

 • 460 перегляди

Електричний Audi A4 планували випустити у 2026 році, але прем’єру перенесли на 2029-й. Причини — фінансові труднощі, ПЗ і компонування.

Електромобіль Audi A4 відклали до 2029 року

Audi A4 повертається як електроседан, але не варто очікувати цього найближчим часом, на тлі того, як автомобіль стикається з безліччю викликів, пов'язаних з програмним забезпеченням та компонуванням. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Нещодавно Audi вирішила запровадити схему найменування автомобілів за принципом "парні-непарні номери". Моделі з двигунами внутрішнього згоряння мали мати непарні номери, а моделі з парними номерами - електричні. Саме тому A5 став тим, чим є сьогодні, навіть отримавши модель Avant.

Але щойно люди почали розуміти цю ідею, Audi швидко повернулася до знайомої, перевіреної часом системи найменування. Проте, це означало, що компанія запланувала повний модельний ряд електромобілів, і A4 мав стати електричним компактним представницьким седаном.

Audi A5 Premium 2026. Джерело: Audi
Audi A5 Premium 2026. Джерело: Audi

З'явилися перешкоди

Audi оголосила про плани представити електричний A4 роки тому, ще до того, як BMW запустила i4, а Mercedes анонсувала електричний C-Class. Сьогодні i4 змінив Neue Klasse i3, а C-Class EV наслідував його приклад невдовзі після цього. Що стосується Audi, то вона відсутня на ринку.

Тепер, на тлі фінансових проблем материнської компанії Volkswagen, випуск електричного A4 відкладається на кілька років. Про це пише британське видання Autocar, стверджуючи, що платформа Scalable Systems Platform, яка мала лежати в основі моделі, була ще більше відкладена. Спочатку її випуск планувався на 2026 рік, але журнал назвав для прем'єри A4 з акумулятором 2029 рік.

Вартість - не єдина причина, через яку так званий A4 e-Tron не з'явиться на ринку ще кілька років. Програмна система, яка мала керувати всім автомобілем, зіткнулася з низкою труднощів у розробці. Компанія Cariad, власне програмне забезпечення Volkswagen Group, була залучена до створення платформи, але одна зміна за іншою значно сповільнила прогрес.

Ще один несподіваний поворот подій стався, коли вирішили передати розробку програмного забезпечення компанії Rivian. Сама платформа також була проблемою, оскільки Audi хотіла розмістити в шасі ніші для ніг замість звичайної плоскої підлоги, характерної для багатьох електромобілів. Це змусило інженерні команди переосмислити компонування батарей та двигунів, що ще більше затягнуло процес. Компанія також хотіла перейти на 48-вольтову електричну систему замість 12-вольтової у процесі розробки.

Якщо не буде подальших затримок, конкуренти A4 e-Tron на той час вже будуть на ринку як мінімум два повні модельні роки. У ситуації, що виникла, автомобілю більше не можна дозволяти собі жодних невдач, інакше його головні конкуренти просто захоплять всі продажі, зауважує видання.

Електрокар Audi встановив рекорд Гіннеса, проїхавши 1338 км на одному заряді25.09.26, 14:26 • 14224 перегляди

Юлія Шрамко

ТехнологіїАвто
Volkswagen
Audi