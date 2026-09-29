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Lexus TZ виявився майже на 100 к.с. слабшим за заявлену раніше версію

Київ • УНН

 • 1594 перегляди

Серійний Lexus TZ450e отримав 308 к.с. замість заявлених 402. Запас ходу сягає 507 км, а ціни стартують від $64 050.

Lexus TZ виявився майже на 100 к.с. слабшим за заявлену раніше версію

Lexus оприлюднила характеристики та ціни нового електричного кросовера TZ450e, який у серійній версії отримав 308 к.с. замість заявлених раніше 402 к.с. Водночас модель матиме запас ходу до 507 км, а ціна базової комплектації стартуватиме від $64 050. Про це повідомляє InsideEVs, пише УНН.

Деталі

Як зазначає виданн, коли Lexus уперше представила TZ - її повністю електричну трирядну модель, споріднену з Toyota Highlander EV та Subaru Getaway, — передбачалося, що вона матиме 402 кінські сили. Тепер, коли Lexus нарешті оприлюднила повний перелік характеристик силової установки та ціни, схоже, що Lexus TZ450e коштуватиме від менш ніж $65 000 і матиме лише 308 кінських сил від двомоторної силової установки. Це не лише майже на 100 кінських сил менше, ніж заявлялося раніше, а й значно менше, ніж 420 кінських сил у Subaru. Вона навіть слабша за двомоторну Toyota Highlander EV потужністю 338 кінських сил.

Базова версія TZ450e Premium коштуватиме від $64 050, але ні Toyota, ні Subaru поки не оголосили ціни на свої відповідні версії. Тож наразі незрозуміло, наскільки вигідною буде Lexus, але, найімовірніше, вона буде безперечно найрозкішнішою з трьох моделей.

Для нової TZ вже доступний онлайн-конфігуратор, за допомогою якого можна розрахувати вартість автомобіля залежно від обраної версії. Окрім базової комплектації Premium, доступні ще дві — Premium Touring за $72 050 та Luxury за $80 550.

Офіційні характеристики двомоторної силової установки — 308 кінських сил і 323 фунт-футів крутного моменту. Розгін від 0 до 60 миль/год займає 6,2 секунди, а максимальна швидкість становить 112 миль/год.

Усі три моделі оснащуються однаковою двомоторною силовою установкою, але базова версія Premium отримує меншу батарею ємністю 77 кВт·год. Обидві дорожчі комплектації мають батарею на 96 кВт·год, що збільшує запас ходу з 253 до 315 миль.

Також усі три версії можна заряджати через порти NACS потужністю 150 кВт. Базова Premium заряджається з 10% до 80% рівня заряду (SoC) за 28 хвилин, а моделям із більшою батареєю потрібно 35 хвилин.

Lexus підтвердила виданню, що дилери також пропонуватимуть додатковий пакет Performance Package, який зможе збільшити потужність до 402 кінських сил. Я не зовсім розумію, у чому його суть і чому Lexus вирішила зменшити потужність стандартної версії.

Коли Lexus TZ нарешті вийде на ринок, у неї буде лише кілька справжніх конкурентів — Cadillac Vistiq (від $79 390) та Volvo EX90 (від $78 090), але Lexus суттєво дешевша за обидві моделі.

Lexus відкликає позашляховики LX 600 через загрозу саморуйнування трансмісії21.02.26, 04:16 • 4825 переглядiв

Ольга Розгон

ТехнологіїАвто
Техніка
Toyota