Lexus відкликає позашляховики LX 600 через загрозу саморуйнування трансмісії

Компанія Toyota оголосила про відкликання приблизно 4400 позашляховиків Lexus LX 600 2025 та 2026 модельних років на ринку США через критичну помилку в програмному забезпеченні. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Проблема пов’язана з роботою 10-ступінчастої автоматичної коробки передач, яка внаслідок збою може отримати внутрішні пошкодження під час руху. Фахівці виробника попереджають, що некоректна робота електроніки здатна призвести до раптової втрати тяги на високих швидкостях та витоку трансмісійної рідини, що створює пряму загрозу виникнення пожежі.

Технічні ризики та наслідки програмного збою

Потенційна проблема з програмним забезпеченням може призвести до самопошкодження трансмісії та втрати потужності під час руху. Ми повинні вжити заходів зараз, щоб забезпечити безпеку наших клієнтів – зазначають представники Toyota.

Хоча точний механізм виникнення дефекту поки не розголошується, інженери наголошують на необхідності термінового оновлення прошивки блоку керування.

Це вже четверте відкликання для поточного покоління LX 600 з моменту його дебюту, що дещо підриває репутацію бренду як еталона надійності. Раніше модель уже стикалася з проблемами через металеву стружку в двигунах V6 та некоректну роботу системи стабілізації.

Попередні дефекти автомобілів Toyota у 2026 році

Нинішній інцидент із Lexus став продовженням серії технічних невдач концерну Toyota на початку 2026 року. Зокрема, під відкликання раніше потрапили спорткари GR Supra через ризик займання стартера та гібриди Prius, у яких виявили дефект замків задніх дверей, що могли самовільно відчинятися під час руху. Компанія обіцяє провести всі ремонтні роботи та оновлення ПЗ безкоштовно для власників, щоб мінімізувати ризики аварійних ситуацій на дорогах.

