20 лютого, 19:44 • 7378 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 13071 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 13904 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 19700 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 21295 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 20647 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 23454 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 42067 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 15035 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 21143 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Lexus відкликає позашляховики LX 600 через загрозу саморуйнування трансмісії

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Toyota відкликає близько 4400 позашляховиків Lexus LX 600 2025-2026 років у США через критичну помилку в програмному забезпеченні 10-ступінчастої автоматичної коробки передач. Це може призвести до внутрішніх пошкоджень, втрати тяги та витоку трансмісійної рідини, що створює загрозу пожежі.

Lexus відкликає позашляховики LX 600 через загрозу саморуйнування трансмісії

Компанія Toyota оголосила про відкликання приблизно 4400 позашляховиків Lexus LX 600 2025 та 2026 модельних років на ринку США через критичну помилку в програмному забезпеченні. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Проблема пов’язана з роботою 10-ступінчастої автоматичної коробки передач, яка внаслідок збою може отримати внутрішні пошкодження під час руху. Фахівці виробника попереджають, що некоректна робота електроніки здатна призвести до раптової втрати тяги на високих швидкостях та витоку трансмісійної рідини, що створює пряму загрозу виникнення пожежі.

Технічні ризики та наслідки програмного збою

Потенційна проблема з програмним забезпеченням може призвести до самопошкодження трансмісії та втрати потужності під час руху. Ми повинні вжити заходів зараз, щоб забезпечити безпеку наших клієнтів

– зазначають представники Toyota.

Хоча точний механізм виникнення дефекту поки не розголошується, інженери наголошують на необхідності термінового оновлення прошивки блоку керування.

У США склали рейтинг задоволеності продажами люксових брендів авто: які у топі22.11.25, 12:50 • 4648 переглядiв

Це вже четверте відкликання для поточного покоління LX 600 з моменту його дебюту, що дещо підриває репутацію бренду як еталона надійності. Раніше модель уже стикалася з проблемами через металеву стружку в двигунах V6 та некоректну роботу системи стабілізації.

Попередні дефекти автомобілів Toyota у 2026 році

Нинішній інцидент із Lexus став продовженням серії технічних невдач концерну Toyota на початку 2026 року. Зокрема, під відкликання раніше потрапили спорткари GR Supra через ризик займання стартера та гібриди Prius, у яких виявили дефект замків задніх дверей, що могли самовільно відчинятися під час руху. Компанія обіцяє провести всі ремонтні роботи та оновлення ПЗ безкоштовно для власників, щоб мінімізувати ризики аварійних ситуацій на дорогах.

Експерти склали рейтинг найнадійніших автомобілів - чи є у переліку електрокари17.02.26, 16:49 • 3757 переглядiв

Степан Гафтко

