Lexus отзывает внедорожники LX 600 из-за угрозы самоуничтожения трансмиссии

20 февраля, 19:44 • 7376 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 13064 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 13897 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 19692 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 21291 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 20644 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 23452 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 42063 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 15034 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 21142 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Трамп собирает пресс-конференцию после отмены Верховным судом глобальных пошлинVideo20 февраля, 17:28 • 4894 просмотра
В субботу по всей Украине будут отключать свет - Укрэнерго20 февраля, 17:39 • 3510 просмотра
В Молдове арестовали трех агентов рф, готовивших заказные убийства в Украине20 февраля, 18:55 • 3586 просмотра
Трамп анонсировал новые глобальные пошлины в размере 10%: как они будут действовать20 февраля, 19:10 • 3402 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 6906 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 23368 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 32714 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 42063 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 62950 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 99422 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Си Цзиньпин
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Белый дом
Вашингтон
УНН Lite
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 3344 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 6950 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 16367 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 39435 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 41937 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
Фильм

Lexus отзывает внедорожники LX 600 из-за угрозы самоуничтожения трансмиссии

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Toyota отзывает около 4400 внедорожников Lexus LX 600 2025-2026 годов в США из-за критической ошибки в программном обеспечении 10-ступенчатой автоматической коробки передач. Это может привести к внутренним повреждениям, потере тяги и утечке трансмиссионной жидкости, что создает угрозу пожара.

Lexus отзывает внедорожники LX 600 из-за угрозы самоуничтожения трансмиссии

Компания Toyota объявила об отзыве около 4400 внедорожников Lexus LX 600 2025 и 2026 модельных годов на рынке США из-за критической ошибки в программном обеспечении. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Проблема связана с работой 10-ступенчатой автоматической коробки передач, которая вследствие сбоя может получить внутренние повреждения во время движения. Специалисты производителя предупреждают, что некорректная работа электроники способна привести к внезапной потере тяги на высоких скоростях и утечке трансмиссионной жидкости, что создает прямую угрозу возникновения пожара.

Технические риски и последствия программного сбоя

Потенциальная проблема с программным обеспечением может привести к самоповреждению трансмиссии и потере мощности во время движения. Мы должны принять меры сейчас, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов

– отмечают представители Toyota.

Хотя точный механизм возникновения дефекта пока не разглашается, инженеры подчеркивают необходимость срочного обновления прошивки блока управления.

В США составили рейтинг удовлетворенности продажами люксовых брендов авто: какие в топе22.11.25, 12:50 • 4648 просмотров

Это уже четвертый отзыв для текущего поколения LX 600 с момента его дебюта, что несколько подрывает репутацию бренда как эталона надежности. Ранее модель уже сталкивалась с проблемами из-за металлической стружки в двигателях V6 и некорректной работы системы стабилизации.

Предыдущие дефекты автомобилей Toyota в 2026 году

Нынешний инцидент с Lexus стал продолжением серии технических неудач концерна Toyota в начале 2026 года. В частности, под отзыв ранее попали спорткары GR Supra из-за риска возгорания стартера и гибриды Prius, у которых обнаружили дефект замков задних дверей, которые могли самопроизвольно открываться во время движения. Компания обещает провести все ремонтные работы и обновления ПО бесплатно для владельцев, чтобы минимизировать риски аварийных ситуаций на дорогах.

Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей - есть ли в перечне электрокары17.02.26, 16:49 • 3757 просмотров

Степан Гафтко

ТехнологииАвто
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Бренд
Toyota
Соединённые Штаты