Lexus отзывает внедорожники LX 600 из-за угрозы самоуничтожения трансмиссии
Toyota отзывает около 4400 внедорожников Lexus LX 600 2025-2026 годов в США из-за критической ошибки в программном обеспечении 10-ступенчатой автоматической коробки передач. Это может привести к внутренним повреждениям, потере тяги и утечке трансмиссионной жидкости, что создает угрозу пожара.
Компания Toyota объявила об отзыве около 4400 внедорожников Lexus LX 600 2025 и 2026 модельных годов на рынке США из-за критической ошибки в программном обеспечении. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.
Детали
Проблема связана с работой 10-ступенчатой автоматической коробки передач, которая вследствие сбоя может получить внутренние повреждения во время движения. Специалисты производителя предупреждают, что некорректная работа электроники способна привести к внезапной потере тяги на высоких скоростях и утечке трансмиссионной жидкости, что создает прямую угрозу возникновения пожара.
Технические риски и последствия программного сбоя
Потенциальная проблема с программным обеспечением может привести к самоповреждению трансмиссии и потере мощности во время движения. Мы должны принять меры сейчас, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов
Хотя точный механизм возникновения дефекта пока не разглашается, инженеры подчеркивают необходимость срочного обновления прошивки блока управления.
Это уже четвертый отзыв для текущего поколения LX 600 с момента его дебюта, что несколько подрывает репутацию бренда как эталона надежности. Ранее модель уже сталкивалась с проблемами из-за металлической стружки в двигателях V6 и некорректной работы системы стабилизации.
Предыдущие дефекты автомобилей Toyota в 2026 году
Нынешний инцидент с Lexus стал продолжением серии технических неудач концерна Toyota в начале 2026 года. В частности, под отзыв ранее попали спорткары GR Supra из-за риска возгорания стартера и гибриды Prius, у которых обнаружили дефект замков задних дверей, которые могли самопроизвольно открываться во время движения. Компания обещает провести все ремонтные работы и обновления ПО бесплатно для владельцев, чтобы минимизировать риски аварийных ситуаций на дорогах.
