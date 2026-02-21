Lexus отзывает внедорожники LX 600 из-за угрозы самоуничтожения трансмиссии

Компания Toyota объявила об отзыве около 4400 внедорожников Lexus LX 600 2025 и 2026 модельных годов на рынке США из-за критической ошибки в программном обеспечении. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Проблема связана с работой 10-ступенчатой автоматической коробки передач, которая вследствие сбоя может получить внутренние повреждения во время движения. Специалисты производителя предупреждают, что некорректная работа электроники способна привести к внезапной потере тяги на высоких скоростях и утечке трансмиссионной жидкости, что создает прямую угрозу возникновения пожара.

Технические риски и последствия программного сбоя

Потенциальная проблема с программным обеспечением может привести к самоповреждению трансмиссии и потере мощности во время движения. Мы должны принять меры сейчас, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов – отмечают представители Toyota.

Хотя точный механизм возникновения дефекта пока не разглашается, инженеры подчеркивают необходимость срочного обновления прошивки блока управления.

В США составили рейтинг удовлетворенности продажами люксовых брендов авто: какие в топе

Это уже четвертый отзыв для текущего поколения LX 600 с момента его дебюта, что несколько подрывает репутацию бренда как эталона надежности. Ранее модель уже сталкивалась с проблемами из-за металлической стружки в двигателях V6 и некорректной работы системы стабилизации.

Предыдущие дефекты автомобилей Toyota в 2026 году

Нынешний инцидент с Lexus стал продолжением серии технических неудач концерна Toyota в начале 2026 года. В частности, под отзыв ранее попали спорткары GR Supra из-за риска возгорания стартера и гибриды Prius, у которых обнаружили дефект замков задних дверей, которые могли самопроизвольно открываться во время движения. Компания обещает провести все ремонтные работы и обновления ПО бесплатно для владельцев, чтобы минимизировать риски аварийных ситуаций на дорогах.

Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей - есть ли в перечне электрокары