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Lexus TZ оказался почти на 100 л. с. слабее ранее заявленной версии

Киев • УНН

 • 520 просмотра

Серийный Lexus TZ450e получил 308 л. с. вместо заявленных 402. Запас хода достигает 507 км, а цены начинаются от $64 050.

Lexus TZ оказался почти на 100 л. с. слабее ранее заявленной версии

Lexus опубликовала характеристики и цены нового электрического кроссовера TZ450e, который в серийной версии получил 308 л. с. вместо заявленных ранее 402 л. с. При этом модель будет иметь запас хода до 507 км, а цена базовой комплектации начнётся от $64 050. Об этом сообщает InsideEVs, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, когда Lexus впервые представила TZ — свою полностью электрическую трёхрядную модель, родственную Toyota Highlander EV и Subaru Getaway, — предполагалось, что она будет иметь 402 лошадиные силы. Теперь, когда Lexus наконец опубликовала полный перечень характеристик силовой установки и цены, похоже, что Lexus TZ450e будет стоить менее $65 000 и получит лишь 308 лошадиных сил от двухмоторной силовой установки. Это не только почти на 100 лошадиных сил меньше, чем заявлялось ранее, но и значительно меньше, чем 420 лошадиных сил у Subaru. Она даже слабее, чем двухмоторная Toyota Highlander EV мощностью 338 лошадиных сил.

Базовая версия TZ450e Premium будет стоить от $64 050, однако ни Toyota, ни Subaru пока не объявили цены на свои соответствующие версии. Поэтому пока неясно, насколько выгодной будет Lexus, но, скорее всего, она определённо окажется самой роскошной из трёх моделей.

Для новой TZ уже доступен онлайн-конфигуратор, с помощью которого можно рассчитать стоимость автомобиля в зависимости от выбранной версии. Помимо базовой комплектации Premium, доступны ещё две — Premium Touring за $72 050 и Luxury за $80 550.

Официальные характеристики двухмоторной силовой установки — 308 лошадиных сил и 323 фунт-фута крутящего момента. Разгон от 0 до 60 миль/ч занимает 6,2 секунды, а максимальная скорость составляет 112 миль/ч.

Все три модели оснащаются одинаковой двухмоторной силовой установкой, но базовая версия Premium получает меньшую батарею ёмкостью 77 кВт·ч. Обе более дорогие комплектации имеют батарею на 96 кВт·ч, что увеличивает запас хода с 253 до 315 миль.

Также все три версии можно заряжать через порты NACS мощностью 150 кВт. Базовая Premium заряжается с 10% до 80% уровня заряда (SoC) за 28 минут, а моделям с большей батареей требуется 35 минут.

Lexus подтвердила изданию, что дилеры также будут предлагать дополнительный пакет Performance Package, который сможет увеличить мощность до 402 лошадиных сил. Я не совсем понимаю, в чём его суть и почему Lexus решила уменьшить мощность стандартной версии.

Когда Lexus TZ наконец выйдет на рынок, у неё будет лишь несколько настоящих конкурентов — Cadillac Vistiq (от $79 390) и Volvo EX90 (от $78 090), но Lexus значительно дешевле обеих моделей.

Lexus отзывает внедорожники LX 600 из-за угрозы самоуничтожения трансмиссии21.02.26, 04:16 • 4823 просмотра

Ольга Розгон

ТехнологииАвто
Техника
Toyota