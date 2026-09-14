У Південній Африці масштабна ДТП забрала 21 життя
Київ • УНН
На автомагістралі N1 зіткнулися два мікроавтобуси та позашляховик. Загинула 21 людина, ще четверо зазнали тяжких травм.
На одній з головних автомагістралей Південної Африки сталося лобове зіткнення двох мікроавтобусів, у які врізався позашляховик. Унаслідок аварії загинула щонайменше 21 особа, ще четверо отримали серйозні травми, передає УНН із посиланням на AP.
За даними національного відомства з питань дорожнього руху (RTMC), аварія сталася в ніч на неділю в провінції Західний Кейп, між містечками Прінс-Альбертом і Лі-Гамкою, приблизно за 380 кілометрів на схід від Кейптауна.
У зіткненні брали участь два мікроавтобуси Toyota та позашляховик Suzuki, повідомив речник поліції, прапорщик Крістофер Спайс.
Вісімнадцять осіб загинули на місці події. Ще троє померли після доправлення до лікарні, внаслідок чого загальна кількість загиблих сягнула 21, зазначив Спайс. За даними Департаменту мобільності Західного Кейпу, ще четверо людей отримали серйозні травми.
Кількість загиблих "може змінитися, оскільки екстрені служби та влада Західного Кейпу продовжують огляд місця події", — заявили в RTMC.
Рух автомагістраллю N1 на місці аварії було перекрито. Поліція відкрила справу за фактом спричинення смерті внаслідок недбалості; причини зіткнення наразі встановлюються, повідомив Спайс. RTMC також направило на місце події слідчих.
Зіткнення в Західному Кейпі стало однією з двох масштабних аварій, що забрали життя щонайменше 29 людей у Південній Африці протягом вихідних, йдеться в урядовій заяві. Ще вісім людей загинули в іншій аварії поблизу міста Ермело в провінції Мпумаланга рано-вранці в неділю.
Мікроавтобуси є основним видом громадського транспорту для мільйонів жителів Південної Африки, і вони часто потрапляють у смертельні ДТП. У січні внаслідок двох окремих аварій за участю мікроавтобусів загинуло щонайменше 25 людей, зокрема 14 дітей.
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