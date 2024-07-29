В деле о "сливах в НАБУ" появились таинственные флешки - их судьбу определил суд

Во время обыска автомобиля Георгия Биркадзе - фигуранта дела о «сливах данных» в НАБУ - изъято несколько флешек. Однако кому они принадлежат и что на них - антикоррупционеры пока не выяснили. Об этом говорится в постановлении ВАКС, пишет УНН.

В частности сообщается, что детективы провели обыск автомобиля Land Rover Range Rover и изъяли две флешки, которые по их мнению принадлежат Биркадзе, и могут иметь доказательства совершения правонарушения.

«Прокурор отметил, что флешнакопители могут содержать информацию, которая имеет важное значение для досудебного расследования, скрытые или удаленные файлы, поэтому они направлены на экспертизу», - говорится в тексте постановления.

Как отметил прокурор САП во время судебного заседания, антикоррупционеры не могли провести осмотр флешек из-за «отсутствия предусмотренных специалистов в Специализированной антикоррупционной прокуратуре и отсутствия оборудования», а потому пока не установлено, какая же именно информация содержится на них.

В то же время сторона защиты заявила, что флешки, которые изъяли из автомобиля, принадлежат водителю Биркадзе и он использует их для прослушивания музыки. Кроме того, по его словам, стороне обвинения предлагалось провести осмотр носителей относительно их содержания, однако такой осмотр проведен не был.

ВАКС в свою очередь запретил изымать флешки из-за недоказанности необходимости такого изъятия.

Контекст

Сам Георгий Биркадзе заявлял, что из дела о вероятной утечке информации из НАБУ сделали вместо расследования шоу.

Еще один фигурант скандала со сливом информации - заместитель директора НАБУ Гизо Углава также признал наличие серьезных проблем при расследовании дел антикоррупционерами и отметил, что в бюро сосредоточены не на установлении истины, а на достижении «внешних целей».

Обоих обвиняют в передаче внутренней информации НАБУ посторонним лицам, которая вероятно могла способствовать отвратимости их наказания.

Добавим

Национальное антикоррупционное бюро Украины «известно» своим умением громко объявить о разоблачении очередной схемы и объявить о подозрении топ-чиновнику. Однако, нередко эти дела антикоррупционеров не заходят дальше «громких заявлений», ведь разваливаются в судах.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Оба дела развалились в судах. Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации. Сам Омелян отмечал, что расследования НАБУ нанесли ему существенный репутационный ущерб.

Еще одним «громким» делом НАБУ является дело против уже бывшего министра агрополитики Николая Сольского. По версии следствия, Сольский якобы завладел земельными участками в Сумской области, которые якобы принадлежали Национальной академии аграрных наук. Однако, доказать ни то, что эти земли принадлежали НААН, ни то, что ими завладел Сольский антикоррупционеры пока не могут, хотя и расследуют дело уже пять лет. Однако, публичные обвинения сделали свое - Сольский оставил свою должность министра.

Только оказавшись на месте человека, против которого НАБУ ведет расследование, в бюро признали проблемы. Хотя, на это указывали даже международные аудиторы.