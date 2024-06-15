В столице авто Land Rover въехало в канаву из-за водителя с признаками опьянения. Полиция составила протоколы за управление в состоянии опьянения и нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает УНН.

Детали

В Киеве на бульваре Николая Михновского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Land Rover. Один из очевидцев известил полицию о том, что водитель потерял контроль над авто, столкнулся с ограничителем и въехал в канаву, где велись ремонтные работы.

На место происшествия выехала патрульная служба. Полицейские обнаружили в автомобиле водителя, который имел признаки алкогольного опьянения. С целью обеспечения безопасности мужчины и окружающих, ему было предложено пройти тест на содержание алкоголя в крови, однако он отказался.

В связи с этим инцидентом полиция приняла решение отстранить водителя от управления. На него составлены административные материалы за управление в состоянии опьянения и нарушение правил дорожного движения, повлекшее дорожно-транспортное происшествие.

Решение о дальнейшем рассмотрении дела будет осуществлено судом.

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