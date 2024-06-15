У Києві нетверезий водій Land Rover вʼїхав в канаву
Київ • УНН
У Києві водій Land Rover, який вʼїхав у канаву, перебував у стані алкогольного сп'яніння, а поліція склала на нього протоколи за керування автомобілем у стані сп'яніння та порушення правил дорожнього руху.
У столиці авто Land Rover вʼїхало у канаву через водія з ознаками спʼяніння. Поліція склала протоколи за керування у стані спʼяніння та порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, передає УНН.
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У Києві на бульварі Миколи Міхновського сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Land Rover. Один з очевидців сповістив поліцію про те, що водій втратив контроль над авто, зіткнувся з обмежувачем і вʼїхав у канаву, де велися ремонтні роботи.
На місце події виїхала патрульна служба. Поліцейські виявили в автомобілі водія, який мав ознаки алкогольного сп’яніння. З метою забезпечення безпеки чоловіка та оточуючих, йому було запропоновано пройти тест на вміст алкоголю в крові, однак він відмовився.
У зв’язку з цим інцидентом поліція прийняла рішення відсторонити водія від керування. На нього складено адміністративні матеріали за керування у стані сп’яніння та порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду.
Рішення щодо подальшого розгляду справи буде здійснено судом.
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