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Підліток напав на літнього чоловіка, матір звинувачують у нехтуванні батьківськими обов'язками

Київ • УНН

 • 24643 перегляди

Через неприязні стосунки 14-річний підліток вдарив ногою безпорадного пенсіонера, а поліція Києва склала протокол на матір підлітка за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Підліток напав на літнього чоловіка, матір звинувачують у нехтуванні батьківськими обов'язками

Київські правоохоронці склали протокол на матір 14-річного підлітка, який через неприязні стосунки вдарив безпорадного пенсіонера. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає УНН.

Деталі

Київські правоохоронці склали протокол на матір 14-річного підлітка, який через неприязні стосунки вдарив безпорадного пенсіонера. Про інцидент поліцейські дізналися з соціальних мереж - відео, на якому підліток провокує конфлікт з літнім чоловіком у під'їзді багатоповерхівки та б’є його ногою, було поширено в одному зі столичних телеграм-каналів.

За інформацією, правоохоронці з'ясували, що підліток мешкає в одному будинку з пенсіонером і ставиться до нього зневажливо. Побачивши чоловіка на сходовому майданчику, підліток спочатку виганяв його на вулицю, а потім вдарив ногою. Інцидент був знятий на відео подругою підлітка і поширений у соцмережах.

14 червня підліток з батьками був викликаний до поліції для надання пояснень. Правоохоронці наголосили, що зневажливе ставлення до інших людей є неприпустимим і може мати правові наслідки.

Оскільки пенсіонер відмовився подавати заяву, на матір підлітка склали протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків (ст. 184 КУпАП). Інформацію також передали до соціальних служб і школи для подальшої виховної роботи.

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