Киевские правоохранители составили протокол на мать 14-летнего подростка, который из-за неприязненных отношений ударил беспомощного пенсионера. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, передает УНН.

Детали

Киевские правоохранители составили протокол на мать 14-летнего подростка, который из-за неприязненных отношений ударил беспомощного пенсионера. Об инциденте полицейские узнали из социальных сетей - видео, на котором подросток провоцирует конфликт с пожилым мужчиной в подъезде многоэтажки и бьет его ногой, было распространено в одном из столичных телеграмм-каналов.

По информации, правоохранители выяснили, что подросток живет в одном доме с пенсионером и относится к нему пренебрежительно. Увидев мужчину на лестничной площадке, подросток сначала выгонял его на улицу, а затем ударил ногой. Инцидент был снят на видео подругой подростка и распространен в соцсетях.

14 июня подросток с родителями был вызван в полицию для дачи объяснений. Правоохранители отметили, что пренебрежительное отношение к другим людям недопустимо и может иметь правовые последствия.

Поскольку пенсионер отказался подавать заявление, на мать подростка составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ст. 184 КУоАП). Информацию также передали в социальные службы и школу для дальнейшей воспитательной работы.

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