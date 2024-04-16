Мужчине сообщили о подозрении за хулиганство в нетрезвом виде возле Мемориала Героев в Кривом Роге

30-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий возле Мемориала Героев в Кривом Роге в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГУНП в Днепропетровской области, пишет УНН.

Детали

Как сообщил журналист, общественный активист Константин Андриюк в своем телеграм-канале, подозрение объявили мужчине, "который помочился на Кубы памяти в Кривом Роге".

Фигуранту грозит наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до 5 лет.

По данным полиции, преступление произошло 12 апреля около 23 часов на территории Центрально-Городского района города Кривой Рог. "Как установили полицейские, 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к Мемориалу Героев и с особым цинизмом совершил хулиганские действия", - указали в полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство. Полицейские установили все обстоятельства происшествия и мужчину, который совершил преступление.

15 апреля местному жителю сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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