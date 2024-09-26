В августе украинцы потратили 15 миллиардов гривен на покупку авто

В августе 2024 года украинцы потратили почти 15 миллиардов гривен на приобретение новых легковых автомобилей. Об этом пишет УНН со ссылкой на ассоциацию «Укравтопром».

Детали

По данным Укравтопром, в августе на приобретение новых легковых авто украинцы потратили почти 15 млрд грн - говорится в заметке.

Согласно данным ассоциации «Укравтопрома», это на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 28% больше по сравнению с июлем 2024 года.

Больше всего средств потрачено на пять популярных марок автомобилей. Среди лидеров по объему продаж:

BMW - более 2,149 миллиарда гривен,

Toyota - 2,142 миллиарда гривен,

Mercedes-Benz - 1,2 миллиарда гривен,

Volkswagen - 948 миллионов гривен,

Audi - 752 миллиона гривен.

Дополнение

В десятку самых популярных брендов также вошли Skoda, Land Rover, Renault, Lexus и Nissan.

В общем, за период с начала 2024 года, в Украине продано новых легковых автомобилей на общую сумму 82,4 миллиарда гривен, что на 23% больше, чем за тот же период в 2023 году.

Напомним,

В ассоциации «Укравтопром» заявили, что в августе в Украину ввезли более 25,7 тыс. подержанных авто, что на 22% больше, чем в прошлом году. Самой популярной моделью стал Volkswagen Golf, а средний возраст импортируемых машин достиг 8,6 года.