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В августе украинцы потратили 15 миллиардов гривен на покупку авто

В августе украинцы потратили 15 миллиардов гривен на покупку авто

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 15:50  •  2856 просмотра

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В августе 2024 года украинцы приобрели новых легковых автомобилей на 15 млрд грн, что на 45% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными марками стали BMW, Toyota и Mercedes-Benz.

В августе 2024 года украинцы потратили почти 15 миллиардов гривен на приобретение новых легковых автомобилей. Об этом пишет УНН со ссылкой на ассоциацию «Укравтопром».

Детали

По данным Укравтопром, в августе на приобретение новых легковых авто украинцы потратили почти 15 млрд грн

- говорится в заметке.

Согласно данным ассоциации «Укравтопрома», это на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 28% больше по сравнению с июлем 2024 года.

Больше всего средств потрачено на пять популярных марок автомобилей. Среди лидеров по объему продаж:

  • BMW - более 2,149 миллиарда гривен,
  • Toyota - 2,142 миллиарда гривен,
  • Mercedes-Benz - 1,2 миллиарда гривен,
  • Volkswagen - 948 миллионов гривен,
  • Audi - 752 миллиона гривен.

Дополнение

В десятку самых популярных брендов также вошли Skoda, Land Rover, Renault, Lexus и Nissan.

В общем, за период с начала 2024 года, в Украине продано новых легковых автомобилей на общую сумму 82,4 миллиарда гривен, что на 23% больше, чем за тот же период в 2023 году.

Напомним,

В ассоциации «Укравтопром» заявили, что в августе в Украину ввезли более 25,7 тыс. подержанных авто, что на 22% больше, чем в прошлом году. Самой популярной моделью стал Volkswagen Golf, а средний возраст импортируемых машин достиг 8,6 года. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономика
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land-roverLand Rover
audiAudi
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nissanNissan
ukrainaУкраина