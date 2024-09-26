У серпні українці витратили 15 мільярдів гривень на купівлю авто
Київ • УНН
У серпні 2024 року українці придбали нових легкових автомобілів на 15 млрд грн, що на 45% більше, ніж торік. Найпопулярнішими марками стали BMW, Toyota та Mercedes-Benz.
У серпні 2024 року українці витратили майже 15 мільярдів гривень на придбання нових легкових автомобілів. Про це пише УНН з посиланням на асоціацію "Укравтопром".
Деталі
За даними Укравтопром, у серпні на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15 млрд грн
Згідно з даними асоціації "Укравтопрому", це на 45% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 28% більше порівняно з липнем 2024 року.
Найбільше коштів витрачено на п’ять популярних марок автомобілів. Серед лідерів за обсягом продажів:
- BMW – понад 2,149 мільярда гривень,
- Toyota – 2,142 мільярда гривень,
- Mercedes-Benz – 1,2 мільярда гривень,
- Volkswagen – 948 мільйонів гривень,
- Audi – 752 мільйони гривень.
Доповнення
До десятки найпопулярніших брендів також увійшли Skoda, Land Rover, Renault, Lexus і Nissan.
Загалом, за період з початку 2024 року, в Україні продано нових легкових автомобілів на загальну суму 82,4 мільярда гривень, що на 23% більше, ніж за той самий період у 2023 році.
Нагадаємо
В асоціації "Укравтопром" заявили, що у серпні в Україну ввезли понад 25,7 тис. вживаних авто, що на 22% більше, ніж торік. Найпопулярнішою моделлю став Volkswagen Golf, а середній вік імпортованих машин сягнув 8,6 року.