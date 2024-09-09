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Вживані авто з-за кордону у серпні купували майже на чверть частіше: серед найпопулярніших Tesla

Київ • УНН

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У серпні в Україну ввезли понад 25,7 тис. вживаних авто, що на 22% більше, ніж торік. Найпопулярнішою моделлю став Volkswagen Golf, а середній вік імпортованих машин склав 8,6 року.

У серпні в Україну ввезли понад 25,7 тис. вживаних авто, що на 22% більше, ніж торік. Найпопулярнішою моделлю став Volkswagen Golf, а середній вік імпортованих машин сягнув 8,6 року, повідомили у понеділок в асоціації "Укравтопром", пише УНН.

Деталі

"Впродовж серпня український автопарк поповнили понад 25,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з серпнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 22%. Проти попереднього місяця, цей показник зріс майже на 29%. Це найкращий показник за останні 25 місяців", - вказали в Укравтопромі.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.

Далі йдуть:

  • дизельні – 25%;
  • електромобілі – 20%;
  • гібриди – 5%
  • авто з ГБО – 4%.

Середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери, становить 8,6 року.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • VOLKSWAGEN Golf - 1325 од.; 
  • RENAULT Megane - 1037 од.; 
  • SKODA Octavia - 959 од.; 
  • VOLKSWAGEN Passat - 738 од.; 
  • VOLKSWAGEN Tiguan - 685 од.; 
  • AUDI Q5 - 671 од.;
  • NISSAN Leaf - 658 од.;
  • TESLA Model Y - 588 од.;
  • NISSAN Rogue - 581 од.;
  • TESLA Model 3 - 561 од.

"Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 159 тис. уживаних легковиків, що на чверть більше, ніж за аналогічний період 2023 року", - вказали в Укравтопромі.

Цьогоріч понад 70% імпортованих в Україну автівок були вживані02.08.24, 13:19 • 15666 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка

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