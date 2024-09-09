Киев • УНН
В августе в Украину ввезли более 25,7 тыс. подержанных авто, что на 22% больше, чем в прошлом году. Самой популярной моделью стал Volkswagen Golf, а средний возраст импортированных машин составил 8,6 года.
В августе в Украину ввезли более 25,7 тыс. подержанных авто, что на 22% больше, чем в прошлом году. Самой популярной моделью стал Volkswagen Golf, а средний возраст импортируемых машин достиг 8,6 года, сообщили в понедельник в ассоциации "Укравтопром", пишет УНН.
Детали
"В течение августа украинский автопарк пополнили более 25,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. По сравнению с августом 2023 года регистрации таких авто увеличились на 22%. По сравнению с предыдущим месяцем, этот показатель вырос почти на 29%. Это лучший показатель за последние 25 месяцев", - указали в Укравтопроме.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46%.
Дальше идут:
Средний возраст подержанных машин, которые в августе перешли на украинские номера, составляет 8,6 года.
Лидером регистраций, среди ввозимого секонд-хенда, остается Volkswagen Golf.
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 159 тыс. подержанных легковушек, что на четверть больше, чем за аналогичный период 2023 года", - указали в Укравтопроме.
Цьогоріч понад 70% імпортованих в Україну автівок були вживані2 августа 2024, 10:19 • 15297 просмотров