В августе в Украину ввезли более 25,7 тыс. подержанных авто, что на 22% больше, чем в прошлом году. Самой популярной моделью стал Volkswagen Golf, а средний возраст импортируемых машин достиг 8,6 года, сообщили в понедельник в ассоциации "Укравтопром", пишет УНН.

Детали

"В течение августа украинский автопарк пополнили более 25,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. По сравнению с августом 2023 года регистрации таких авто увеличились на 22%. По сравнению с предыдущим месяцем, этот показатель вырос почти на 29%. Это лучший показатель за последние 25 месяцев", - указали в Укравтопроме.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46%.

Дальше идут:

дизельные - 25%;

электромобили - 20%;

гибриды - 5%

авто с ГБО - 4%.

Средний возраст подержанных машин, которые в августе перешли на украинские номера, составляет 8,6 года.

Лидером регистраций, среди ввозимого секонд-хенда, остается Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

VOLKSWAGEN Golf - 1325 ед.;

RENAULT Megane - 1037 ед.;

SKODA Octavia - 959 ед.;

VOLKSWAGEN Passat - 738 ед.;

VOLKSWAGEN Tiguan - 685 ед.;

AUDI Q5 - 671 ед.;

NISSAN Leaf - 658 ед.;

TESLA Model Y - 588 од.;

NISSAN Rogue - 581 ед.;

TESLA Model 3 - 561 ед.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 159 тыс. подержанных легковушек, что на четверть больше, чем за аналогичный период 2023 года", - указали в Укравтопроме.

Цьогоріч понад 70% імпортованих в Україну автівок були вживані