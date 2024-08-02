По состоянию на август с начала 2024 года в Украину ввезли 228 319 транспортных средств, что на 14,2% превышает показатели аналогичного периода 2023 года. Впрочем, подавляющее большинство из этих автомобилей - подержанные. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот, передает УНН.

Детали

Согласно сообщению, 71% импортируемых в этом году авто - бывшие в употреблении.

Сейчас средний возраст ввезенных подержанных транспортных средств составил 9 лет. 42% подержанных авто, которые были завезены в Украину, имеют возраст 10 и более лет.

Самые популярные марки авто среди украинцев:

VOLKSWAGEN - 25 498 авто (11,2%)

RENAULT - 17 479 авто (7,7%)

AUDI - 13 173 авто или 5,8%.

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Относительно моделей, то больше всего было импортировано SKODA OCTAVIA - 5 047 единиц. Следующие позиции заняли VOLKSWAGEN GOLF и VOLKSWAGEN PASSAT - 4 965 и 4 147 авто соответственно.

Бензиновые авто остаются наиболее востребованными - это почти каждый второй ввезенный в этом году автомобиль. Дизельными были 27,5% ввезенных в этом году авто. Несмотря на то, что импорт электрокаров вырос в 1,8 раз за год, в общем количестве на них приходится лишь 13,1% нововвезенных авто - подытоживают в Опендатабот.

Напомним

В "Укравтопром" заявили, что рынок новых авто в Украине вырос на 20% в июле 2024 года. Renault Duster стал лидером продаж, а Toyota остается самым популярным брендом.