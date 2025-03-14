В Украине возросло количество владельцев элитных авто: уплатили 220 млн грн транспортного налога
Киев • УНН
Количество владельцев авто, подпадающих под "налог на роскошь", выросло на 38%. Они уплатили почти 220 млн грн налога, больше всего - в Киеве.
В 2024 году количество владельцев автомобилей, подпадающих под уплату "налога на роскошь", выросло на 38% – до 10 217, по сравнению с 7292 в 2023 году. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины, пишет УНН.
Детали
За год они уплатили почти 220 млн грн транспортного налога в местные бюджеты, что на 37%, или на 59 млн грн больше, чем в предыдущем году, сообщает Государственная налоговая служба.
В частности, 7 193 физических лица - владельцев элитных авто уплатили 136,2 млн грн налога, а более 3 тыс. юридических лиц перечислили 83,5 млн грн.
Больше всего налога на элитные авто уплатили в таких регионах:
- в Киеве – 62,2 млн грн;
- в Днепропетровской области – 21,2 млн грн;
- в Одесской области – 18,8 млн грн;
- в Киевской области – 17,2 млн гривен.
Транспортный налог уплачивают владельцы легковых автомобилей, которые выпущены не более 5 лет назад. Среднерыночная стоимость таких автомобилей должна составлять более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (в 2024 – 2,66 млн грн, в 2025 году – 3 млн грн). Ставка транспортного налога не менялась много лет и составляет 25 тыс. грн за каждый автомобиль.
Как сообщалось, перечень элитных легковых автомобилей определяет Минэкономики ежегодно до 1 февраля налогового (отчетного) года.
В 2024 году в перечень попали 488 моделей автомобилей марок AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC Hummer, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, McLaren, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Tesla, Toyota.
В 2025 году этот перечень уменьшили до 352 марок автомобилей, владельцам которых придется уплатить транспортный налог. По сравнению с прошлым годом, в перечень не вошло ни одной модели автомобиля компании Tesla Илона Маска, а также брендов Cadillac, Jaguar, Rivian.
Дополнение
Транспортный налог в Украине в нынешнем виде был введен в 2015 году. Отмечается, что ставка налога является фиксированной (25 тыс. грн) и за все это время не менялась. В то же время порог стоимости авто, подлежащих налогообложению, с того времени вырос в 6 раз из-за повышения размера минимальной зарплаты.
Какие подержанные автомобили из-за границы наиболее популярны среди украинцев - новые данные06.03.25, 09:33 • 31454 просмотра