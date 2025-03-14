В Украине возросло количество владельцев элитных авто: уплатили 220 млн грн транспортного налога

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16858 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31623 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66316 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215807 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123855 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392722 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311574 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213966 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244327 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255179 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23823 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46628 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133318 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15793 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15178 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133322 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215808 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392722 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254923 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311574 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3650 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15182 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46631 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72314 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57379 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

В Украине возросло количество владельцев элитных авто: уплатили 220 млн грн транспортного налога

Киев • УНН

 • 16755 просмотра

Количество владельцев авто, подпадающих под "налог на роскошь", выросло на 38%. Они уплатили почти 220 млн грн налога, больше всего - в Киеве.

В Украине возросло количество владельцев элитных авто: уплатили 220 млн грн транспортного налога

В 2024 году количество владельцев автомобилей, подпадающих под уплату "налога на роскошь", выросло на 38% – до 10 217, по сравнению с 7292 в 2023 году. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины, пишет УНН.

Детали

За год они уплатили почти 220 млн грн транспортного налога в местные бюджеты, что на 37%, или на 59 млн грн больше, чем в предыдущем году, сообщает Государственная налоговая служба.

В частности, 7 193 физических лица - владельцев элитных авто уплатили 136,2 млн грн налога, а более 3 тыс. юридических лиц перечислили 83,5 млн грн.

Больше всего налога на элитные авто уплатили в таких регионах:

  • в Киеве – 62,2 млн грн;
    • в Днепропетровской области – 21,2 млн грн;
      • в Одесской области – 18,8 млн грн;
        • в Киевской области – 17,2 млн гривен.

          Транспортный налог уплачивают владельцы легковых автомобилей, которые выпущены не более 5 лет назад. Среднерыночная стоимость таких автомобилей должна составлять более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (в 2024 – 2,66 млн грн, в 2025 году – 3 млн грн). Ставка транспортного налога не менялась много лет и составляет 25 тыс. грн за каждый автомобиль.

          Как сообщалось, перечень элитных легковых автомобилей определяет Минэкономики ежегодно до 1 февраля налогового (отчетного) года.

          В 2024 году в перечень попали 488 моделей автомобилей марок AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC Hummer, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, McLaren, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Tesla, Toyota.

          В 2025 году этот перечень уменьшили до 352 марок автомобилей, владельцам которых придется уплатить транспортный налог. По сравнению с прошлым годом, в перечень не вошло ни одной модели автомобиля компании Tesla Илона Маска, а также брендов Cadillac, Jaguar, Rivian.

          Дополнение

          Транспортный налог в Украине в нынешнем виде был введен в 2015 году. Отмечается, что ставка налога является фиксированной (25 тыс. грн) и за все это время не менялась. В то же время порог стоимости авто, подлежащих налогообложению, с того времени вырос в 6 раз из-за повышения размера минимальной зарплаты.

          Какие подержанные автомобили из-за границы наиболее популярны среди украинцев - новые данные06.03.25, 09:33 • 31454 просмотра

          Ольга Розгон

          Ольга Розгон

          ОбществоЭкономика
          Одесская область
          Днепропетровская область
          Land Rover
          Audi
          Toyota
          Tesla Inc
          Элон Маск
          Украина
          Киев
          Brent
          $66.30
          Bitcoin
          $84,052.20
          S&P 500
          $5,096.39
          Tesla
          $240.21
          Газ TTF
          $36.40
          Золото
          $3,057.44
          Ethereum
          $1,819.20