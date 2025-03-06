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Какие подержанные автомобили из-за границы наиболее популярны среди украинцев - новые данные

Киев • УНН

 • 31455 просмотра

В феврале украинцы зарегистрировали почти 17 тыс. подержанных автомобилей из-за границы, что на 5% меньше, чем в январе. Volkswagen Golf стал самой популярной моделью, а доля электромобилей достигла 22%.

Какие подержанные автомобили из-за границы наиболее популярны среди украинцев - новые данные

Украинцы в феврале зарегистрировали почти 17 тыс. подержанных автомобилей из-за границы, что на 5% меньше, чем месяцем ранее. Электромобили среди них - 22%. Volkswagen Golf возглавляет рейтинг самых популярных моделей. Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром", пишет УНН.

Детали

"В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили почти 17 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы. По сравнению с февралем 2024 года этот показатель уменьшился на 5%", - сообщили в Укравтопроме.

Как указано, наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым автомобилям – 46%. Далее идут: дизельные – 23%; электромобили – 22%; гибриды – 5%; авто с ГБО – 4%.

Средний возраст подержанных машин, которые в феврале перешли на украинские номера, составляет 9,5 года.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

В топ-5 самых популярных моделей месяца вошли:

  • Volkswagen Golf - 900 шт.;
    • Renault Megane - 653 шт.;
      • Skoda Octavia - 592 шт.;
        • Volkswagen Tiguan - 490 шт.;
          • Audi Q5 - 449 шт.

            "Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 31 тыс. подержанных легковушек, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 года", - сообщили в Укравтопроме.

            Какие цвета электромобилей самые популярные в Украине - ответ МВД27.02.25, 14:56 • 18758 просмотров

            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

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