Какие подержанные автомобили из-за границы наиболее популярны среди украинцев - новые данные
Киев • УНН
В феврале украинцы зарегистрировали почти 17 тыс. подержанных автомобилей из-за границы, что на 5% меньше, чем в январе. Volkswagen Golf стал самой популярной моделью, а доля электромобилей достигла 22%.
Украинцы в феврале зарегистрировали почти 17 тыс. подержанных автомобилей из-за границы, что на 5% меньше, чем месяцем ранее. Электромобили среди них - 22%. Volkswagen Golf возглавляет рейтинг самых популярных моделей. Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром", пишет УНН.
Детали
"В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили почти 17 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы. По сравнению с февралем 2024 года этот показатель уменьшился на 5%", - сообщили в Укравтопроме.
Как указано, наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым автомобилям – 46%. Далее идут: дизельные – 23%; электромобили – 22%; гибриды – 5%; авто с ГБО – 4%.
Средний возраст подержанных машин, которые в феврале перешли на украинские номера, составляет 9,5 года.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
В топ-5 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf - 900 шт.;
- Renault Megane - 653 шт.;
- Skoda Octavia - 592 шт.;
- Volkswagen Tiguan - 490 шт.;
- Audi Q5 - 449 шт.
"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 31 тыс. подержанных легковушек, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 года", - сообщили в Укравтопроме.
Какие цвета электромобилей самые популярные в Украине - ответ МВД27.02.25, 14:56 • 18758 просмотров