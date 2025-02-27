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Какие цвета электромобилей самые популярные в Украине - ответ МВД

Какие цвета электромобилей самые популярные в Украине - ответ МВД

Киев  •  УНН

 • 6782 просмотра

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С начала 2025 года в Украине зарегистрировано 7239 электромобилей, из которых 6024 - бывшие в употреблении. Серый цвет стал самым популярным среди электрокаров, за ним следуют белый и черный.

В Украине с начала 2025 года зарегистрировано 7239 электрокаров, из которых 6024 - бывшие в употреблении. Серый цвет стал самым популярным среди электромобилей, сообщил Главный сервисный центр МВД, передает УНН.

Детали

МВД отметило, что с начала 2025 года в Украине зарегистрировано 7239 электрокаров, из них ввезенных из-за рубежа - 6024, 1215 - новые.

Самые популярные цвета электромобилей:

  • Серый (32%) - первое место;
    • Белый (29%) - на втором;
      • Черный (18%) - третье место.

        Автомобили с электрическим двигателем, напомнили в сервисном центре МВД, освобождаются от уплаты пенсионного сбора при первой регистрации. За ними закрепляются номерные знаки с зелеными буквами и цифрами.

        Электромобили становятся все более популярными

        В декабре 2024 года украинцы, по обнародованным ранее данным приобрели почти 3,8 тыс. авто на аккумуляторах (новых и б/у). Всего за 2024 год легковых электромобилей было зарегистрировано 50 458 единиц (+37%), коммерческих - 1 264 единицы (+64%), а также 2 электробуса.

        Лилия Подоляк

        Лилия Подоляк

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