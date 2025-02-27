Які кольори електромобілів найпопулярніші в Україні - відповідь МВС
Київ • УНН
З початку 2025 року в Україні зареєстровано 7239 електромобілів, з яких 6024 - вживані. Сірий колір став найпопулярнішим серед електрокарів, за ним йдуть білий та чорний.
В Україні з початку 2025 року зареєстровано 7239 електрокарів, з яких 6024 - вживані. Сірий колір став найпопулярнішим серед електромобілів, повідомив Головний сервісний центр МВС, передає УНН.
Деталі
МВС зазначило, що з початку 2025 року в Україні зареєстровано 7239 електрокарів, з них ввезених з-за кордону - 6024, 1215 – нові.
Найпопулярніші кольори електромобілів:
- Сірий (32%) - перше місце;
- Білий (29%) - на другому;
- Чорний (18%) – третє місце.
Автомобілі з електричним двигуном, нагадали у сервісному центрі МВС, звільняються від сплати пенсійного збору при першій реєстрації. За ними закріплюються номерні знаки з зеленими буквами та цифрами.
Електромобілі стають дедалі популярнішими
У грудні 2024 року українці, за оприлюдненими раніше даними придбали майже 3,8 тис. авто на акумуляторах (нових та б/в). Загалом за 2024 рік легкових електромобілів було зареєстровано 50 458 одиниць (+37%), комерційних – 1 264 одиниці (+64%), а також 2 електробуси.