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Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 9092 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
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Які кольори електромобілів найпопулярніші в Україні - відповідь МВС

Які кольори електромобілів найпопулярніші в Україні - відповідь МВС

Київ  •  УНН

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З початку 2025 року в Україні зареєстровано 7239 електромобілів, з яких 6024 - вживані. Сірий колір став найпопулярнішим серед електрокарів, за ним йдуть білий та чорний.

В Україні з початку 2025 року зареєстровано 7239 електрокарів, з яких 6024 - вживані. Сірий колір став найпопулярнішим серед електромобілів, повідомив Головний сервісний центр МВС, передає УНН.

Деталі

МВС зазначило, що з початку 2025 року в Україні зареєстровано 7239 електрокарів, з них ввезених з-за кордону - 6024, 1215 – нові.

Найпопулярніші кольори електромобілів:

  • Сірий (32%) - перше місце;
    • Білий (29%) - на другому;
      • Чорний (18%) – третє місце.

        Автомобілі з електричним двигуном, нагадали у сервісному центрі МВС, звільняються від сплати пенсійного збору при першій реєстрації. За ними закріплюються номерні знаки з зеленими буквами та цифрами.

        Електромобілі стають дедалі популярнішими

        У грудні 2024 року українці, за оприлюдненими раніше даними придбали майже 3,8 тис. авто на акумуляторах (нових та б/в). Загалом за 2024 рік легкових електромобілів було зареєстровано 50 458 одиниць (+37%), комерційних – 1 264 одиниці (+64%), а також 2 електробуси.

        Лілія Подоляк

        Лілія Подоляк

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