За рік український ринок електромобілів зріс на 38%

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 95983 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 95119 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 103010 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 123638 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 147155 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 136011 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 150326 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 174283 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220811 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176478 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 122112 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 128217 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 161289 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 144432 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 121383 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 95963 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 92794 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 215264 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 212636 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 343050 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 14048 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 37362 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 38449 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 78826 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 102345 перегляди
Актуальне
За рік український ринок електромобілів зріс на 38%

За рік український ринок електромобілів зріс на 38%

Київ • УНН

 • 55363 перегляди

Український ринок електромобілів зріс на 38% за 2024 рік, зареєстровано понад 51,7 тисяч авто. VW ID.4 став лідером серед нових електрокарів, а NISSAN Leaf - серед вживаних.

У грудні 2024 р. українці придбали майже 3,8 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (нових та б/в), що на 18% менше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром, пише УНН.

Деталі 

З цієї кількості легкових – понад 3,6 тис. (-20%) та 124 комерційних (+59%).У 2024 році український ринок електричних автомобілів зріс на 38% порівняно з попереднім роком.

Всього за рік в Україні було зареєстровано понад 51,7 тисячі електричних автомобілів з нульовим рівнем викидів (BEV), що включає як нові, так і вживані авто.

Загалом за 2024 рік легкових електромобілів було зареєстровано 50 458 одиниць (+37%), комерційних – 1 264 одиниці (+64%), а також 2 електробуси.

Частка нових автомобілів серед реєстрацій BEV залишилася на рівні 20%, як і в 2023 році.

У списку найпопулярніших нових електромобілів на ринку 2024 року лідирує VW ID.4 з 1 626 одиницями. За ним слідують HONDA M-NV — 1 279 одиниць, BYD Song Plus — 1 007 одиниць, NISSAN Ariya — 766 одиниць та ZEEKR 001 — 703 одиниці.

Серед вживаних електромобілів найбільш популярними стали: NISSAN Leaf — 5 511 одиниць, TESLA Model 3 — 4 639 одиниць, TESLA Model Y — 4 225 одиниць, VW e-Golf — 2 479 одиниць та HYUNDAI Kona Electric — 2 337 одиниць.

Ці результати свідчать про зростаючий інтерес українців до електромобілів і позитивну динаміку розвитку екологічно чистого транспорту в країні.

Нагадаємо 

У 2024 році в Україні зареєстрували понад 222,1 тис. вживаних автомобілів, що на 4% більше ніж торік. Volkswagen Golf став найпопулярнішою моделлю серед вживаних авто з результатом 12 164 одиниці.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаТехнології
volkswagenVolkswagen
hyundai-motor-companyHyundai
nissanNissan
tesla-inkTesla Inc
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами