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Понад 222 тисячі вживаних авто ввезли до України у 2024 році

Понад 222 тисячі вживаних авто ввезли до України у 2024 році

Київ • УНН

 • 23632 перегляди

У 2024 році в Україні зареєстрували понад 222,1 тис. вживаних автомобілів, що на 4% більше ніж торік. Volkswagen Golf став найпопулярнішою моделлю серед вживаних авто з результатом 12 164 одиниці.

За даними "УкрАвтопрому", понад третина легковиків, що поповнили автопарк країни торік, були вживаними автомобілями з-за кордону, пише УНН.

Деталі

У 2024 році українці зареєстрували понад 222,1 тис. вживаних авто, що на 4% більше, ніж у 2023-му. Середній вік машин, які у 2024 році перейшли на українську реєстрацію, становив 9 років. За типом палива:

• бензинові авто склали 47% реєстрацій,

• дизельні — 25%,

• електромобілі — 18%,

• авто з ГБО та гібриди — по 5%.

Лідером серед моделей вживаних авто став Volkswagen Golf з результатом 12 164 одиниці.

ТОП-10 найпопулярніших моделей серед вживаних авто:

1. Volkswagen Golf — 12 164 од.

2. Renault Megane — 9 608 од.

3. Skoda Octavia — 8 083 од.

4. Volkswagen Passat — 6 570 од.

5. Volkswagen Tiguan — 5 988 од.

6. Nissan Leaf — 5 511 од.

7. Audi Q5 — 5 316 од.

8. Nissan Rogue — 4 950 од.

9. Tesla Model 3 — 4 639 од.

10. Mazda CX5 — 3 851 од.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що RENAULT Duster залишається лідером продажів нових автомобілів в Україні у грудні 2024 року з 495 проданими одиницями. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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