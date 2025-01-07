Понад 222 тисячі вживаних авто ввезли до України у 2024 році
Київ • УНН
У 2024 році в Україні зареєстрували понад 222,1 тис. вживаних автомобілів, що на 4% більше ніж торік. Volkswagen Golf став найпопулярнішою моделлю серед вживаних авто з результатом 12 164 одиниці.
За даними "УкрАвтопрому", понад третина легковиків, що поповнили автопарк країни торік, були вживаними автомобілями з-за кордону, пише УНН.
Деталі
У 2024 році українці зареєстрували понад 222,1 тис. вживаних авто, що на 4% більше, ніж у 2023-му. Середній вік машин, які у 2024 році перейшли на українську реєстрацію, становив 9 років. За типом палива:
• бензинові авто склали 47% реєстрацій,
• дизельні — 25%,
• електромобілі — 18%,
• авто з ГБО та гібриди — по 5%.
Лідером серед моделей вживаних авто став Volkswagen Golf з результатом 12 164 одиниці.
ТОП-10 найпопулярніших моделей серед вживаних авто:
1. Volkswagen Golf — 12 164 од.
2. Renault Megane — 9 608 од.
3. Skoda Octavia — 8 083 од.
4. Volkswagen Passat — 6 570 од.
5. Volkswagen Tiguan — 5 988 од.
6. Nissan Leaf — 5 511 од.
7. Audi Q5 — 5 316 од.
8. Nissan Rogue — 4 950 од.
9. Tesla Model 3 — 4 639 од.
10. Mazda CX5 — 3 851 од.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що RENAULT Duster залишається лідером продажів нових автомобілів в Україні у грудні 2024 року з 495 проданими одиницями.