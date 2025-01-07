Более 222 тысяч подержанных авто ввезли в Украину в 2024 году
Киев • УНН
В 2024 году в Украине зарегистрировали более 222,1 тыс. подержанных автомобилей, что на 4% больше чем в прошлом году. Volkswagen Golf стал самой популярной моделью среди подержанных авто с результатом 12 164 единицы.
По данным «УкрАвтопрома», более трети легковушек, пополнивших автопарк страны в прошлом году, были подержанными автомобилями из-за рубежа, пишет УНН.
Детали
В 2024 году украинцы зарегистрировали более 222,1 тыс. подержанных авто, что на 4% больше, чем в 2023-м. Средний возраст машин, которые в 2024 году перешли на украинскую регистрацию, составил 9 лет. По типу топлива:
- бензиновые авто составили 47% регистраций,
- дизельные - 25%,
- электромобили - 18%,
- авто с ГБО и гибриды - по 5%.
Лидером среди моделей подержанных авто стал Volkswagen Golf с результатом 12 164 единицы.
ТОП-10 самых популярных моделей среди подержанных авто:
1. Volkswagen Golf - 12 164 ед.
2. Renault Megane - 9 608 ед.
3. Skoda Octavia - 8 083 ед.
4. Volkswagen Passat - 6 570 ед.
5. Volkswagen Tiguan - 5 988 ед.
6. Nissan Leaf - 5 511 ед.
7. Audi Q5 - 5 316 ед.
8. Nissan Rogue - 4 950 ед.
9. Tesla Model 3 - 4 639 ед.
10. Mazda CX5 - 3 851 ед.
Напомним
Ранее УНН писал, что RENAULT Duster остается лидером продаж новых автомобилей в Украине в декабре 2024 года с 495 проданными единицами.