Более 222 тысяч подержанных авто ввезли в Украину в 2024 году

По данным «УкрАвтопрома», более трети легковушек, пополнивших автопарк страны в прошлом году, были подержанными автомобилями из-за рубежа, пишет УНН.

Детали

В 2024 году украинцы зарегистрировали более 222,1 тыс. подержанных авто, что на 4% больше, чем в 2023-м. Средний возраст машин, которые в 2024 году перешли на украинскую регистрацию, составил 9 лет. По типу топлива:

- бензиновые авто составили 47% регистраций,

- дизельные - 25%,

- электромобили - 18%,

- авто с ГБО и гибриды - по 5%.

Лидером среди моделей подержанных авто стал Volkswagen Golf с результатом 12 164 единицы.

ТОП-10 самых популярных моделей среди подержанных авто:

1. Volkswagen Golf - 12 164 ед.

2. Renault Megane - 9 608 ед.

3. Skoda Octavia - 8 083 ед.

4. Volkswagen Passat - 6 570 ед.

5. Volkswagen Tiguan - 5 988 ед.

6. Nissan Leaf - 5 511 ед.

7. Audi Q5 - 5 316 ед.

8. Nissan Rogue - 4 950 ед.

9. Tesla Model 3 - 4 639 ед.

10. Mazda CX5 - 3 851 ед.

Напомним

Ранее УНН писал, что RENAULT Duster остается лидером продаж новых автомобилей в Украине в декабре 2024 года с 495 проданными единицами.