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За год украинский рынок электромобилей вырос на 38% за год

За год украинский рынок электромобилей вырос на 38% за год

Киев  •  УНН

 • 9465 просмотра

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Украинский рынок электромобилей вырос на 38% за 2024 год, зарегистрировано более 51,7 тысяч авто. VW ID.4 стал лидером среди новых электрокаров, а NISSAN Leaf - среди подержанных.

В декабре 2024 г. украинцы приобрели почти 3,8 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (новых и б/у), что на 18% меньше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром, пишет УНН.

Детали 

Из этого количества легковых - более 3,6 тыс. (-20%) и 124 коммерческих (+59%). 2024 году украинский рынок электрических автомобилей вырос на 38% по сравнению с предыдущим годом.

Всего за год в Украине было зарегистрировано более 51,7 тысячи электрических автомобилей с нулевым уровнем выбросов (BEV), что включает как новые, так и подержанные авто.

Всего за 2024 год легковых электромобилей было зарегистрировано 50 458 единиц (+37%), коммерческих - 1 264 единицы (+64%), а также 2 электробуса.

Доля новых автомобилей среди регистраций BEV осталась на уровне 20%, как и в 2023 году.

В списке самых популярных новых электромобилей на рынке 2024 года лидирует VW ID.4 с 1 626 единицами. За ним следуют HONDA M-NV - 1 279 единиц, BYD Song Plus - 1 007 единиц, NISSAN Ariya - 766 единиц и ZEEKR 001 - 703 единицы.

Среди бывших в употреблении электромобилей наиболее популярными стали: NISSAN Leaf - 5 511 единиц, TESLA Model 3 - 4 639 единиц, TESLA Model Y - 4 225 единиц, VW e-Golf - 2 479 единиц и HYUNDAI Kona Electric - 2 337 единиц.

Эти результаты свидетельствуют о растущем интересе украинцев к электромобилям и положительной динамике развития экологически чистого транспорта в стране.

Напомним 

В 2024 году в Украине зарегистрировали более 222,1 тыс. подержанных автомобилей, что на 4% больше чем в прошлом году. Volkswagen Golf стал самой популярной моделью среди подержанных авто с результатом 12 164 единицы.

Алина Волянская

Алина Волянская

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