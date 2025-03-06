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Які вживані авто з-за кордону найпопулярніші серед українців - нові дані

Київ • УНН

 • 31485 перегляди

У лютому українці зареєстрували майже 17 тис. вживаних авто з-за кордону, що на 5% менше ніж у січні. Volkswagen Golf став найпопулярнішою моделлю, а частка електромобілів досягла 22%.

Які вживані авто з-за кордону найпопулярніші серед українців - нові дані

Українці у лютому зареєстрували майже 17 тис. вживаних авто з-за кордону, що на 5% менше, ніж місяцем раніше. Електромобілів серед них - 22%. Volkswagen Golf очолює рейтинг найпопулярніших моделей. Про це повідомили в асоціації "Укравтопром", пише УНН.

Деталі

"Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно лютого 2024 року цей показник зменшився на 5%", - повідомили в Укравтопромі.

Як вказано, найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть: дизельні – 23%; електромобілі – 22%; гібриди – 5%; авто з ГБО – 4%.

Середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,5 року.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

До топ-5 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • Volkswagen Golf - 900 од.;
    • Renault Megane - 653 од.;
      • Skoda Octavia - 592 од.;
        • Volkswagen Tiguan - 490 од.;
          • Audi Q5 - 449 од.

            "Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 31 тис. уживаних легковиків, що на 10% менше, ніж за аналогічний період 2024 року", - повідомили в Укравтопромі.

            Які кольори електромобілів найпопулярніші в Україні - відповідь МВС27.02.25, 14:56 • 18759 переглядiв

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

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