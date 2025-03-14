В Україні зросла кількість власників елітних авто: сплатили 220 млн грн транспортного податку
Київ • УНН
Кількість власників авто, які підпадають під "податок на розкіш", зросла на 38%. Вони сплатили майже 220 млн грн податку, найбільше - у Києві.
У 2024 році кількість власників автомобілів, які підпадають під сплату "податку на розкіш", зросла на 38% – до 10 217, порівняно із 7292 у 2023 році. Про це повідомляє Державна податкова служба України, пише УНН.
Деталі
За рік вони сплатили майже 220 млн грн транспортного податку до місцевих бюджетів, що на 37%, або на 59 млн грн більше, ніж попереднього року, повідомляє Державна податкова служба.
Зокрема, 7 193 фізичних осіб - власників елітних авто сплатили 136,2 млн грн податку, а понад 3 тис. юридичних осіб перерахували 83,5 млн грн.
Найбільше податку на елітні авто сплатили у таких регіонах:
- у Києві – 62,2 млн грн;
- у Дніпропетровській області – 21,2 млн грн;
- в Одеській області – 18,8 млн грн;
- у Київській області – 17,2 млн гривень.
Транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, які випущені не більше 5 років тому. Середньоринкова вартість таких автівок має становити понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2024 – 2,66 млн грн, у 2025 році – 3 млн грн). Ставка транспортного податку не змінювалася багато років і становить 25 тис. грн за кожний автомобіль.
Як повідомлялося, перелік елітних легкових автомобілів визначає Мінекономіки щороку до 1 лютого податкового (звітного) року.
У 2024 році до переліку потрапили 488 моделей автомобілів марок AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC Hummer, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, McLaren, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Tesla, Toyota.
У 2025 році цей перелік зменшили до 352 марок автомобілів, власникам яких доведеться сплатити транспортний податок. Порівняно із минулим роком, до переліку не увійшло жодної моделі автомобіля компанії Tesla Ілона Маска, а також брендів Cadillac, Jaguar, Rivian.
Доповнення
Транспортний податок в Україні у нинішньому вигляді був запроваджений у 2015 році. Зазначається, що ставка податку є фіксованою (25 тис. грн) і за увесь цей час не змінювалася. Водночас поріг вартості авто, що підлягають оподаткуванню, з того часу зріс у 6 разів через підвищення розміру мінімальної зарплати.
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