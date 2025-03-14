В Україні зросла кількість власників елітних авто: сплатили 220 млн грн транспортного податку

У 2024 році кількість власників автомобілів, які підпадають під сплату "податку на розкіш", зросла на 38% – до 10 217, порівняно із 7292 у 2023 році. Про це повідомляє Державна податкова служба України, пише УНН.

Деталі

За рік вони сплатили майже 220 млн грн транспортного податку до місцевих бюджетів, що на 37%, або на 59 млн грн більше, ніж попереднього року, повідомляє Державна податкова служба.

Зокрема, 7 193 фізичних осіб - власників елітних авто сплатили 136,2 млн грн податку, а понад 3 тис. юридичних осіб перерахували 83,5 млн грн.

Найбільше податку на елітні авто сплатили у таких регіонах:

у Києві – 62,2 млн грн;

у Дніпропетровській області – 21,2 млн грн;

в Одеській області – 18,8 млн грн;

у Київській області – 17,2 млн гривень.

Транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, які випущені не більше 5 років тому. Середньоринкова вартість таких автівок має становити понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2024 – 2,66 млн грн, у 2025 році – 3 млн грн). Ставка транспортного податку не змінювалася багато років і становить 25 тис. грн за кожний автомобіль.

Як повідомлялося, перелік елітних легкових автомобілів визначає Мінекономіки щороку до 1 лютого податкового (звітного) року.

У 2024 році до переліку потрапили 488 моделей автомобілів марок AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC Hummer, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, McLaren, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Tesla, Toyota.

У 2025 році цей перелік зменшили до 352 марок автомобілів, власникам яких доведеться сплатити транспортний податок. Порівняно із минулим роком, до переліку не увійшло жодної моделі автомобіля компанії Tesla Ілона Маска, а також брендів Cadillac, Jaguar, Rivian.

Доповнення

Транспортний податок в Україні у нинішньому вигляді був запроваджений у 2015 році. Зазначається, що ставка податку є фіксованою (25 тис. грн) і за увесь цей час не змінювалася. Водночас поріг вартості авто, що підлягають оподаткуванню, з того часу зріс у 6 разів через підвищення розміру мінімальної зарплати.

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