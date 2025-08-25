$41.280.07
Эксклюзив
15:56 • 7242 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 71259 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 52373 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 53034 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 168337 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 165233 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 65475 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике
24 августа, 13:49 • 65107 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
24 августа, 10:46 • 65201 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 51148 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
В Киеве военных оштрафовали за превышение скорости: полиция опровергла слухи о «боевом задании»

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Патрульные полицейские Киева оштрафовали военных за превышение скорости. Полиция опровергла информацию о "боевом задании" и подчеркнула, что тревоги в Киеве не было.

В Киеве военных оштрафовали за превышение скорости: полиция опровергла слухи о «боевом задании»

В сети распространилась информация, что патрульные якобы оштрафовали мобильную огневую группу по дороге на задание по сбитию "шахедов". Полиция разъяснила, что военные направлялись на плановое задание, а в Киеве на тот момент воздушной тревоги не было. Об этом сообщила Патрульная полиция Киева, передает УНН.

Во время мониторинга социальных сетей мы обнаружили публикацию, в которой отмечалось, что патрульные вынесли постановление за превышение скорости военному. Отметим, что 23 августа в 16:50 инспекторы остановили автомобиль Land Rover, водитель которого двигался по городу со скоростью 79 км/ч. В авто находились водитель и пассажир, одетые в военную форму. Водитель не отрицал, что нарушил ПДД и попросил как можно быстрее составить административные материалы

- сообщили в полиции.

Правоохранители добавляют, что во время проверки информации, распространенной в медиа, они также выяснили, что на момент составления административных материалов воздушная тревога была объявлена в Черниговской и Сумской областях. В Киеве и Киевской области официально тревоги не было. Военные направлялись для выполнения лишь будущего задания.

По ст. 15 КУоАП военные, как и другие лица, отвечают за нарушение ПДД на общих основаниях. Поэтому патрульные составили постановление на водителя Land Rover за превышение скорости, подчеркнули в полиции.

Они добавили, что водитель признал нарушение и сразу согласился оплатить штраф 340 грн через электронный терминал на месте.

Сколько будут служить и получать операторы БПЛА по новому контракту: Минобороны озвучило детали08.08.25, 14:19 • 3289 просмотров

Алена Уткина

