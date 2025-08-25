В Киеве военных оштрафовали за превышение скорости: полиция опровергла слухи о «боевом задании»
Киев • УНН
Патрульные полицейские Киева оштрафовали военных за превышение скорости. Полиция опровергла информацию о "боевом задании" и подчеркнула, что тревоги в Киеве не было.
В сети распространилась информация, что патрульные якобы оштрафовали мобильную огневую группу по дороге на задание по сбитию "шахедов". Полиция разъяснила, что военные направлялись на плановое задание, а в Киеве на тот момент воздушной тревоги не было. Об этом сообщила Патрульная полиция Киева, передает УНН.
Во время мониторинга социальных сетей мы обнаружили публикацию, в которой отмечалось, что патрульные вынесли постановление за превышение скорости военному. Отметим, что 23 августа в 16:50 инспекторы остановили автомобиль Land Rover, водитель которого двигался по городу со скоростью 79 км/ч. В авто находились водитель и пассажир, одетые в военную форму. Водитель не отрицал, что нарушил ПДД и попросил как можно быстрее составить административные материалы
Правоохранители добавляют, что во время проверки информации, распространенной в медиа, они также выяснили, что на момент составления административных материалов воздушная тревога была объявлена в Черниговской и Сумской областях. В Киеве и Киевской области официально тревоги не было. Военные направлялись для выполнения лишь будущего задания.
По ст. 15 КУоАП военные, как и другие лица, отвечают за нарушение ПДД на общих основаниях. Поэтому патрульные составили постановление на водителя Land Rover за превышение скорости, подчеркнули в полиции.
Они добавили, что водитель признал нарушение и сразу согласился оплатить штраф 340 грн через электронный терминал на месте.
Сколько будут служить и получать операторы БПЛА по новому контракту: Минобороны озвучило детали08.08.25, 14:19 • 3289 просмотров