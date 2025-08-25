У Києві військових оштрафували за перевищення швидкості: поліція спростувала чутки про “бойове завдання”
Київ • УНН
Патрульні поліцейські Києва оштрафували військових за перевищення швидкості. Поліція спростувала інформацію про "бойове завдання" та наголосила, що тривоги у Києві не було.
У мережі поширили інформацію, що патрульні нібито оштрафували мобільну вогневу групу по дорозі на завдання по збиттю "шахедів". Поліція роз’яснила, що військові прямували на планове завдання, а в Києві на той момент повітряної тривоги не було. Про це повідомила Патрульна поліція Києва передає УНН.
Під час моніторингу соціальних мереж ми виявили публікацію, у якій зазначалося, що патрульні винесли постанову за перевищення швидкості військовому. Зазначимо, що 23 серпня о 16:50 інспектори зупинили автомобіль Land Rover, водій якого рухався містом зі швидкістю 79 км/год. В авто перебували водій і пасажир, одягнені у військову форму. Водій не заперечував, що порушив ПДР та попросив якнайшвидше скласти адміністративні матеріали
Правоохоронці додають, що під час перевірки інформації, поширеної в медіа, вони також з’ясували, що на момент складання адміністративних матеріалів повітряна тривога була оголошена в Чернігівській і Сумській областях. У Києві та Київській області офіційно тривоги не було. Військові прямували для виконання лише майбутнього завдання.
За ст. 15 КУпАП військові як і інші особи відповідають за порушення ПДР на загальних підставах. Тому патрульні склали постанову на водія Land Rover за перевищення швидкості, наголосили у поліції.
Вони додали, що водій визнав порушення й одразу погодився сплатити штраф 340 грн через електронний термінал на місці.
Скільки служитимуть та отримуватимуть оператори БПЛА за новим контрактом: Міноборони озвучило деталі08.08.25, 14:19 • 3289 переглядiв