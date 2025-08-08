Скільки служитимуть та отримуватимуть оператори БПЛА за новим контрактом: Міноборони озвучило деталі
Київ • УНН
Міністерство оборони України запровадило новий дворічний контракт для операторів безпілотних систем із щомісячною виплатою від 120 000 грн. Він передбачає обов'язкову участь у бойових діях щонайменше 12 місяців та 4 місяці підготовки.
Міністерство оборони України офіційно запустило новий формат контракту для операторів безпілотних систем. Служба триватиме два роки, а грошове забезпечення - понад 100 тисяч гривень на місяць. Контракт передбачає обов’язкову участь у бойових діях. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.
Деталі
У межах оновленої програми "Контракт 18–24" Міноборони запровадило спеціальний контракт для операторів дронів, який передбачає чіткі умови та високий рівень оплати.
Основні пункти є наступними:
- тривалість служби - 2 роки;
- участь у бойових діях - щонайменше 12 місяців з двох;
- підготовка - 4 місяці перед виходом на бойові завдання;
- грошове забезпечення - від 120 000 грн/міс, залежно від напрямку, умов служби та додаткових виплат.
Контракт доступний для служби на посадах рядового складу в ЗСУ, Національній гвардії та Державній прикордонній службі.
Окрім цього, молоді військові, які приєдналися до війська після початку воєнного стану й не досягли 25 років, можуть отримати одноразову премію — 1 млн гривень, якщо вони проходять службу за контрактом або за офіцерською програмою.
Ці зміни - відповідь на потребу інституціоналізувати роль дронових підрозділів у ЗСУ, які вже довели свою ефективність на фронті. Визнання безпілотників як ключового бойового інструменту відкриває для операторів нові професійні можливості та реальний вплив на хід війни.
Нагадаємо
Безпілотні системи в українській армії вже є не допоміжною силою, а ключовим фактором переваги над ворогом. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після завершення щомісячної наради щодо розвитку безпілотних спроможностей.