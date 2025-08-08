$41.460.15
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
09:44 • 28711 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 21814 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 20298 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
09:00 • 34698 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
07:40 • 20152 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
06:06 • 45648 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
8 серпня, 04:04 • 51352 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 28742 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
7 серпня, 15:56 • 97159 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
09:00 • 34743 перегляди
Скільки служитимуть та отримуватимуть оператори БПЛА за новим контрактом: Міноборони озвучило деталі

Київ • УНН

 • 620 перегляди

Міністерство оборони України запровадило новий дворічний контракт для операторів безпілотних систем із щомісячною виплатою від 120 000 грн. Він передбачає обов'язкову участь у бойових діях щонайменше 12 місяців та 4 місяці підготовки.

Скільки служитимуть та отримуватимуть оператори БПЛА за новим контрактом: Міноборони озвучило деталі

Міністерство оборони України офіційно запустило новий формат контракту для операторів безпілотних систем. Служба триватиме два роки, а грошове забезпечення - понад 100 тисяч гривень на місяць. Контракт передбачає обов’язкову участь у бойових діях. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.

Деталі

У межах оновленої програми "Контракт 18–24" Міноборони запровадило спеціальний контракт для операторів дронів, який передбачає чіткі умови та високий рівень оплати.

Основні пункти є наступними:

  • тривалість служби - 2 роки;
    • участь у бойових діях - щонайменше 12 місяців з двох;
      • підготовка - 4 місяці перед виходом на бойові завдання;
        • грошове забезпечення - від 120 000 грн/міс, залежно від напрямку, умов служби та додаткових виплат.

          Контракт доступний для служби на посадах рядового складу в ЗСУ, Національній гвардії та Державній прикордонній службі.

          Окрім цього, молоді військові, які приєдналися до війська після початку воєнного стану й не досягли 25 років, можуть отримати одноразову премію — 1 млн гривень, якщо вони проходять службу за контрактом або за офіцерською програмою.

          Ці зміни - відповідь на потребу інституціоналізувати роль дронових підрозділів у ЗСУ, які вже довели свою ефективність на фронті. Визнання безпілотників як ключового бойового інструменту відкриває для операторів нові професійні можливості та реальний вплив на хід війни.

          Нагадаємо

          Безпілотні системи в українській армії вже є не допоміжною силою, а ключовим фактором переваги над ворогом. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після завершення щомісячної наради щодо розвитку безпілотних спроможностей.

          Степан Гафтко

