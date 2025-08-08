$41.460.15
756мм
Сирський: Дрони стали основою успіху ЗСУ – у липні знищено понад 23 тисячі ворожих цілей

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив про знищення понад 23 400 ворожих цілей у липні. Безпілотні системи визнані ключовим фактором переваги.

Сирський: Дрони стали основою успіху ЗСУ – у липні знищено понад 23 тисячі ворожих цілей

Безпілотні системи в українській армії вже не допоміжна сила, а ключовий фактор переваги над ворогом. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після завершення щомісячної наради щодо розвитку безпілотних спроможностей.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Деталі

У липні українські Сили безпілотних систем (БпС) знищили понад 23 400 цілей, включаючи 5134 російських військових, повідомив Сирський. Найбільш ефективними виявилися FPV-дрони та нічні дрони-бомбовики, ефективність яких продовжує зростати.

Безпілотні системи стали невід’ємною частиною ЗСУ та, у взаємодії з піхотою і артилерією, гарантом успіху у стримуванні ворога

- наголосив головнокомандувач.

У центрі уваги наради – аналіз тактики, обмін досвідом та презентація інноваційних рішень. Зокрема, про нестандартні підходи доповіли командири підрозділів 59 ошбр БпС, 429 оп БпС "Ахіллес" і БпАС "Фенікс" ДПСУ.

Лідерами у бойовій роботі визнані "Птахи Мадяра", "Ахіллес" та "Фенікс", які показали високу ефективність у знищенні живої сили противника.Окрема увага приділялася новим напрямкам – формуванню підрозділів роботизованих наземних комплексів, що мають як бойову, так і логістичну функцію.

Також було заслухано звіт щодо реалізації проєкту ударних дронів MiddleStrike з дальністю до 120 км, а також перспективних розробок інших інноваційних систем.

Сирський окреслив ключові завдання на найближчий період: нарощування безпілотного потенціалу, підвищення технологічної переваги на фронті та, головне – збереження життя українських воїнів.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про успіх Курської операції, яка підняла бойовий дух військових. Ця операція дозволила замінити бойові бригади та забезпечити їх підготовку.

Степан Гафтко

ВійнаТехнології
Олександр Сирський
Facebook