Сирський: Дрони стали основою успіху ЗСУ – у липні знищено понад 23 тисячі ворожих цілей
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив про знищення понад 23 400 ворожих цілей у липні. Безпілотні системи визнані ключовим фактором переваги.
Безпілотні системи в українській армії вже не допоміжна сила, а ключовий фактор переваги над ворогом. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після завершення щомісячної наради щодо розвитку безпілотних спроможностей.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
Деталі
У липні українські Сили безпілотних систем (БпС) знищили понад 23 400 цілей, включаючи 5134 російських військових, повідомив Сирський. Найбільш ефективними виявилися FPV-дрони та нічні дрони-бомбовики, ефективність яких продовжує зростати.
Безпілотні системи стали невід’ємною частиною ЗСУ та, у взаємодії з піхотою і артилерією, гарантом успіху у стримуванні ворога
У центрі уваги наради – аналіз тактики, обмін досвідом та презентація інноваційних рішень. Зокрема, про нестандартні підходи доповіли командири підрозділів 59 ошбр БпС, 429 оп БпС "Ахіллес" і БпАС "Фенікс" ДПСУ.
Лідерами у бойовій роботі визнані "Птахи Мадяра", "Ахіллес" та "Фенікс", які показали високу ефективність у знищенні живої сили противника.Окрема увага приділялася новим напрямкам – формуванню підрозділів роботизованих наземних комплексів, що мають як бойову, так і логістичну функцію.
Також було заслухано звіт щодо реалізації проєкту ударних дронів MiddleStrike з дальністю до 120 км, а також перспективних розробок інших інноваційних систем.
Сирський окреслив ключові завдання на найближчий період: нарощування безпілотного потенціалу, підвищення технологічної переваги на фронті та, головне – збереження життя українських воїнів.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про успіх Курської операції, яка підняла бойовий дух військових. Ця операція дозволила замінити бойові бригади та забезпечити їх підготовку.