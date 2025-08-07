Ми зробили неймовірне: Сирський про Курську операцію

Курська операція, яку провели українські Збройні сили, була блискучою, стала потужним стимулом і лише за кілька днів змотивувала весь особовий склад Сил оборони України. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв’ю ТСН, передає УНН.

В тих умовах, які були на той час, я вважаю, що ми зробили неймовірне. Ви пам’ятаєте, яка була обстановка важка, яка моральна обстановка. Ворог наступав тоді. Морально-психологічний стан наших військовослужбовців був, скажімо, пригнічений, практично скрізь. Ми не наступали і змирилися з думкою про те, що зараз треба тільки оборонятися. І тут нам вдалося провести ось ту блискучу наступальну операцію