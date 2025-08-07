$41.610.07
Ексклюзив
15:56 • 44665 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 44986 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 102145 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 102476 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 93083 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 141320 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 74076 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 47025 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 46094 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 56622 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
Теги
Автори
Ми зробили неймовірне: Сирський про Курську операцію

Київ • УНН

 • 622 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про успіх Курської операції, яка підняла бойовий дух військових. Ця операція дозволила замінити бойові бригади та забезпечити їх підготовку.

Ми зробили неймовірне: Сирський про Курську операцію

Курська операція, яку провели українські Збройні сили, була блискучою, стала потужним стимулом і лише за кілька днів змотивувала весь особовий склад Сил оборони України. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв’ю ТСН, передає УНН.

В тих умовах, які були на той час, я вважаю, що ми зробили неймовірне. Ви пам’ятаєте, яка була обстановка важка, яка моральна обстановка. Ворог наступав тоді. Морально-психологічний стан наших військовослужбовців був, скажімо, пригнічений, практично скрізь. Ми не наступали і змирилися з думкою про те, що зараз треба тільки оборонятися. І тут нам вдалося провести ось ту блискучу наступальну операцію 

- сказав Головнокомандувач.

Сирський: під час Курської операції росія втратила понад 80 тисяч військових, українські втрати - значно менші23.07.25, 12:04 • 6894 перегляди

З його слів, йдеться не лише про успішні бойові дії українських військових, а й загалом про процес організації цього наступу.

Те, що нам вдалося провести заміну наших бойових бригад, десантно-штурмових військ, бригадами так званої 150-ї серії, незважаючи на те, що вони фактично після підготовки, не маючи досвіду, вступили в бій і тримали позиції на таких загрозливих напрямках - на Покровському Торецькому… Дали можливість нам вивести бригади, дали можливість забезпечити їх підготовкою. Я вважаю, що це дуже успішні дії були 

- наголошує Сирський.

рік тому розпочалась курська операція Сил оборони: Сирський назвав втрати рф06.08.25, 09:38 • 37681 перегляд

Антоніна Туманова

Війна
Збройні сили України
Олександр Сирський