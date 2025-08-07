Ми зробили неймовірне: Сирський про Курську операцію
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про успіх Курської операції, яка підняла бойовий дух військових. Ця операція дозволила замінити бойові бригади та забезпечити їх підготовку.
Курська операція, яку провели українські Збройні сили, була блискучою, стала потужним стимулом і лише за кілька днів змотивувала весь особовий склад Сил оборони України. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв’ю ТСН, передає УНН.
В тих умовах, які були на той час, я вважаю, що ми зробили неймовірне. Ви пам’ятаєте, яка була обстановка важка, яка моральна обстановка. Ворог наступав тоді. Морально-психологічний стан наших військовослужбовців був, скажімо, пригнічений, практично скрізь. Ми не наступали і змирилися з думкою про те, що зараз треба тільки оборонятися. І тут нам вдалося провести ось ту блискучу наступальну операцію
З його слів, йдеться не лише про успішні бойові дії українських військових, а й загалом про процес організації цього наступу.
Те, що нам вдалося провести заміну наших бойових бригад, десантно-штурмових військ, бригадами так званої 150-ї серії, незважаючи на те, що вони фактично після підготовки, не маючи досвіду, вступили в бій і тримали позиції на таких загрозливих напрямках - на Покровському Торецькому… Дали можливість нам вивести бригади, дали можливість забезпечити їх підготовкою. Я вважаю, що це дуже успішні дії були
