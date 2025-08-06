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Financial Times

рік тому розпочалась курська операція Сил оборони: Сирський назвав втрати рф

Київ • УНН

 • 3638 перегляди

6 серпня 2024 року розпочалася курська наступальна операція, внаслідок якої російська армія втратила понад 77 тисяч військових. ЗСУ контролювали до 1300 км² території Курської області, зірвавши логістику ворога та сформувавши буферну зону.

рік тому розпочалась курська операція Сил оборони: Сирський назвав втрати рф

Рівно рік тому розпочалася курська наступальна операція Сил оборони України. За цей час російська армія загалом втратила понад 77 тисяч військовослужбовців убитими й пораненими. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський, передає УНН.

Деталі

Шосте серпня - визначна дата у воєнній історії нашої держави. Цього дня 2024 року розпочалася курська наступальна операція Сил оборони України, яка вперше перенесла повномасштабну війну на територію країни-агресора. Це був рішучий і сміливий крок у відповідь на підготовку ворогом нової наступальної кампанії на півночі Слобожанщини. Ми не чекали удару – ми самі його завдали. Справою засвідчили, що Україна здатна не лише оборонятися, а й діяти на випередження та результативно атакувати

 - наголосив Сирський.

Головнокомандувач зазначив, що після ретельного планування операції українські підрозділи змогли прорвати ворожу оборону, зайти глибоко в тил противника та зірвати його логістику. На піку операції Збройні Сили України контролювали до 1300 км² території курської області.

Ми деморалізували особовий склад росіян та змусили їх перекидати на курщину значні резерви, послаблюючи тиск на інших напрямках фронту

 - повідомив Сирський.

Він зазначив, що на той час українські військові не дала ворогу реалізувати плани наступу та сформували буферну зону, завдяки чому Суми і Харків залишаються на вільній українській землі.

Протягом року в зоні відповідальності угруповання військ "курськ" Сили оборони завдали противнику важких втрат. російська армія загалом втратила понад 77 тисяч військовослужбовців убитими й пораненими (із них близько 4 тисячі – громадяни КНДР). Знищено або пошкоджено 7236 одиниць озброєння та військової техніки рф, зокрема 211 танків, 1083 ББМ, 907 артсистем, 1 літак, 3 гелікоптери, 15 засобів ППО, 2795 одиниць автотранспорту 

- розповів Сирський.

За його словами, курська операція також забезпечила неоціненний гуманітарний результат: 1018 полонених російських військовослужбовців поповнили обмінний фонд, що вже дозволило нам повернути додому сотні українських воїнів, зокрема тих, хто перебував у полоні з 2022 року.

Операція "Курськ": як починалася унікальна місія українських військових06.12.24, 14:13 • 17567 переглядiв

Фактично, противник отримав змогу відновлювати втрачені позиції і райони тільки після того, як залучив війська КНДР, значно наростив своє угруповання, переніс на курщину основну інтенсивність застосування керованих авіабомб. Наступальна операція на курщині досягла більшості поставлених цілей, визначених вищим керівництвом держави - написав Сирський.

Сирський зазначив, що масштаб втрат ворога, ефективність українських асиметричних дій у наступі, неухильне дотримання міжнародного гуманітарного права на території рф були визнані світом та стали джерелом неоціненного досвіду як для українських військ, так і для іноземних союзників.

Ця операція – ще одне підтвердження: українське військо має стратегічне мислення, силу та волю

- наголосив Сирський.

На піку операції Збройні Сили України контролювали до 1300 км² території Курської області.

Сирський: під час Курської операції росія втратила понад 80 тисяч військових, українські втрати - значно менші23.07.25, 12:04 • 6877 переглядiв

Анна Мурашко

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