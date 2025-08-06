рік тому розпочалась курська операція Сил оборони: Сирський назвав втрати рф

Рівно рік тому розпочалася курська наступальна операція Сил оборони України. За цей час російська армія загалом втратила понад 77 тисяч військовослужбовців убитими й пораненими. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський, передає УНН.

Шосте серпня - визначна дата у воєнній історії нашої держави. Цього дня 2024 року розпочалася курська наступальна операція Сил оборони України, яка вперше перенесла повномасштабну війну на територію країни-агресора. Це був рішучий і сміливий крок у відповідь на підготовку ворогом нової наступальної кампанії на півночі Слобожанщини. Ми не чекали удару – ми самі його завдали. Справою засвідчили, що Україна здатна не лише оборонятися, а й діяти на випередження та результативно атакувати