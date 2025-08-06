$41.790.03
48.350.70
ukenru
06:38 • 3456 просмотра
год назад началась курская операция Сил обороны: Сырский назвал потери рф
Эксклюзив
5 августа, 16:09 • 67405 просмотра
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
5 августа, 12:15 • 130094 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto
Эксклюзив
5 августа, 10:48 • 81520 просмотра
Золото вместо доллара? Как политика Трампа повлияла на доверие к американской валюте в мире
5 августа, 10:24 • 151593 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto
5 августа, 10:08 • 65554 просмотра
Потери российской армии в Украине снизились до минимума с весны 2024 года - Минобороны БританииPhoto
5 августа, 09:54 • 49345 просмотра
В российских ударных дронах обнаружили индийские компоненты - Ермак
5 августа, 06:28 • 42525 просмотра
Массовое отравление детей произошло в лагере во Львовской области: 24 ребенка в больнице
5 августа, 05:35 • 131713 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 135525 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
65%
751мм
Популярные новости
Верещук: "Мы не совсем принимаем, что эта война надолго"5 августа, 21:58 • 16533 просмотра
Суд признал незаконным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбищеPhoto5 августа, 22:24 • 16342 просмотра
"Он делает отличную работу": Трамп намекнул, кого видит своим преемником5 августа, 23:27 • 13484 просмотра
Оккупанты имитируют туристический сезон на оккупированных территориях - ЦНС6 августа, 00:56 • 13666 просмотра
Полная оккупация Израилем Сектора Газа: в ООН сделали заявление02:24 • 11438 просмотра
публикации
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
Эксклюзив
5 августа, 16:09 • 67405 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto5 августа, 12:15 • 130094 просмотра
Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине5 августа, 10:45 • 129848 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto5 августа, 10:24 • 151593 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией5 августа, 05:35 • 131713 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Юлия Свириденко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Крым
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Рэпер Дидди обратился к Трампу за помилованием - СМИ05:58 • 4990 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 73807 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 94513 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 85505 просмотра
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 88311 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нефть марки Brent
ЧатГПТ
Гаубица M777
Financial Times

год назад началась курская операция Сил обороны: Сырский назвал потери рф

Киев • УНН

 • 3476 просмотра

6 августа 2024 года началась курская наступательная операция, в результате которой российская армия потеряла более 77 тысяч военных. ВСУ контролировали до 1300 км² территории Курской области, сорвав логистику врага и сформировав буферную зону.

год назад началась курская операция Сил обороны: Сырский назвал потери рф

Ровно год назад началась курская наступательная операция Сил обороны Украины. За это время российская армия в общей сложности потеряла более 77 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Александр Сырский, передает УНН.

Детали

Шестое августа – выдающаяся дата в военной истории нашего государства. В этот день 2024 года началась курская наступательная операция Сил обороны Украины, которая впервые перенесла полномасштабную войну на территорию страны-агрессора. Это был решительный и смелый шаг в ответ на подготовку врагом новой наступательной кампании на севере Слобожанщины. Мы не ждали удара – мы сами его нанесли. Делом засвидетельствовали, что Украина способна не только обороняться, но и действовать на опережение и результативно атаковать

 - подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий отметил, что после тщательного планирования операции украинские подразделения смогли прорвать вражескую оборону, зайти глубоко в тыл противника и сорвать его логистику. На пике операции Вооруженные Силы Украины контролировали до 1300 км² территории курской области.

Мы деморализовали личный состав россиян и заставили их перебрасывать на курщину значительные резервы, ослабляя давление на других направлениях фронта

 - сообщил Сырский.

Он отметил, что в то время украинские военные не дали врагу реализовать планы наступления и сформировали буферную зону, благодаря чему Сумы и Харьков остаются на свободной украинской земле.

В течение года в зоне ответственности группировки войск "курск" Силы обороны нанесли противнику тяжелые потери. российская армия в общей сложности потеряла более 77 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными (из них около 4 тысяч – граждане КНДР). Уничтожено или повреждено 7236 единиц вооружения и военной техники рф, в том числе 211 танков, 1083 ББМ, 907 артсистем, 1 самолет, 3 вертолета, 15 средств ПВО, 2795 единиц автотранспорта 

- рассказал Сырский.

По его словам, курская операция также обеспечила неоценимый гуманитарный результат: 1018 пленных российских военнослужащих пополнили обменный фонд, что уже позволило нам вернуть домой сотни украинских воинов, в том числе тех, кто находился в плену с 2022 года.

Операция "Курск": как начиналась уникальная миссия украинских военных06.12.2024, 14:13 • 17567 просмотров

Фактически, противник получил возможность восстанавливать утраченные позиции и районы только после того, как привлек войска КНДР, значительно нарастил свою группировку, перенес на курщину основную интенсивность применения управляемых авиабомб. Наступательная операция на курщине достигла большинства поставленных целей, определенных высшим руководством государства - написал Сырский.

Сырский отметил, что масштаб потерь врага, эффективность украинских асимметричных действий в наступлении, неукоснительное соблюдение международного гуманитарного права на территории рф были признаны миром и стали источником неоценимого опыта как для украинских войск, так и для иностранных союзников.

Эта операция – еще одно подтверждение: украинское войско имеет стратегическое мышление, силу и волю

- подчеркнул Сырский.

На пике операции Вооруженные Силы Украины контролировали до 1300 км² территории Курской области.

Сырский: во время Курской операции Россия потеряла более 80 тысяч военных, украинские потери - значительно меньше23.07.2025, 12:04 • 6877 просмотров

Анна Мурашко

Война
Курская область
Вооруженные силы Украины
Северная Корея
Александр Сырский
Украина
Сумы
Харьков