год назад началась курская операция Сил обороны: Сырский назвал потери рф

Ровно год назад началась курская наступательная операция Сил обороны Украины. За это время российская армия в общей сложности потеряла более 77 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Александр Сырский, передает УНН.

Шестое августа – выдающаяся дата в военной истории нашего государства. В этот день 2024 года началась курская наступательная операция Сил обороны Украины, которая впервые перенесла полномасштабную войну на территорию страны-агрессора. Это был решительный и смелый шаг в ответ на подготовку врагом новой наступательной кампании на севере Слобожанщины. Мы не ждали удара – мы сами его нанесли. Делом засвидетельствовали, что Украина способна не только обороняться, но и действовать на опережение и результативно атаковать