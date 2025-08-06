год назад началась курская операция Сил обороны: Сырский назвал потери рф
Киев • УНН
6 августа 2024 года началась курская наступательная операция, в результате которой российская армия потеряла более 77 тысяч военных. ВСУ контролировали до 1300 км² территории Курской области, сорвав логистику врага и сформировав буферную зону.
Ровно год назад началась курская наступательная операция Сил обороны Украины. За это время российская армия в общей сложности потеряла более 77 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Александр Сырский, передает УНН.
Детали
Шестое августа – выдающаяся дата в военной истории нашего государства. В этот день 2024 года началась курская наступательная операция Сил обороны Украины, которая впервые перенесла полномасштабную войну на территорию страны-агрессора. Это был решительный и смелый шаг в ответ на подготовку врагом новой наступательной кампании на севере Слобожанщины. Мы не ждали удара – мы сами его нанесли. Делом засвидетельствовали, что Украина способна не только обороняться, но и действовать на опережение и результативно атаковать
Главнокомандующий отметил, что после тщательного планирования операции украинские подразделения смогли прорвать вражескую оборону, зайти глубоко в тыл противника и сорвать его логистику. На пике операции Вооруженные Силы Украины контролировали до 1300 км² территории курской области.
Мы деморализовали личный состав россиян и заставили их перебрасывать на курщину значительные резервы, ослабляя давление на других направлениях фронта
Он отметил, что в то время украинские военные не дали врагу реализовать планы наступления и сформировали буферную зону, благодаря чему Сумы и Харьков остаются на свободной украинской земле.
В течение года в зоне ответственности группировки войск "курск" Силы обороны нанесли противнику тяжелые потери. российская армия в общей сложности потеряла более 77 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными (из них около 4 тысяч – граждане КНДР). Уничтожено или повреждено 7236 единиц вооружения и военной техники рф, в том числе 211 танков, 1083 ББМ, 907 артсистем, 1 самолет, 3 вертолета, 15 средств ПВО, 2795 единиц автотранспорта
По его словам, курская операция также обеспечила неоценимый гуманитарный результат: 1018 пленных российских военнослужащих пополнили обменный фонд, что уже позволило нам вернуть домой сотни украинских воинов, в том числе тех, кто находился в плену с 2022 года.
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Фактически, противник получил возможность восстанавливать утраченные позиции и районы только после того, как привлек войска КНДР, значительно нарастил свою группировку, перенес на курщину основную интенсивность применения управляемых авиабомб. Наступательная операция на курщине достигла большинства поставленных целей, определенных высшим руководством государства - написал Сырский.
Сырский отметил, что масштаб потерь врага, эффективность украинских асимметричных действий в наступлении, неукоснительное соблюдение международного гуманитарного права на территории рф были признаны миром и стали источником неоценимого опыта как для украинских войск, так и для иностранных союзников.
Эта операция – еще одно подтверждение: украинское войско имеет стратегическое мышление, силу и волю
На пике операции Вооруженные Силы Украины контролировали до 1300 км² территории Курской области.
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