Операция "Курск": как начиналась уникальная миссия украинских военных

Четыре месяца назад Силы обороны Украины начали операцию в курской области россии. Она стала одной из самых масштабных миссий, проведенных украинскими военными. А ее целью было заставить врага перебрасывать свои силы с других горячих направлений и опередить российские планы наступления на Сумы. Сейчас участники операции поделились деталями подготовки, планирования и выполнения этой уникальной миссии. Об этом пишет УНН со ссылкой на документальный фильм.

Из документального фильма "Операция Курск" зрители узнают, как разрабатывали стратегию наступления, готовили командиров и проводили штурмы. Фильм также содержит уникальные кадры первых дней операции, демонстрирующие работу украинских военных.

Детали

Начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич рассказал, что Курская операция-это продукт коллектива под командованием главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского.

Сырский объяснил, почему было выбрано Сумское направление. "Во-первых, враг рассматривал это направление для наступательных действий на Сумы," - сказал Сырский.

На тот момент самыми горячими точками были Покровское направление, а также россияне пытались захватить позиции ВСУ на Кураховском направлении.

"В этих условиях надо было принять решение, как ограниченными силами значительно ослабить давление противника и сделать что — то такое, чтобы враг отреагировал, сняв значительное количество своих частей с этих двух направлений," - пояснил Сырский.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александр Комаренко добавил:

"Суммы оставались в их планах, и рано или поздно они бы пошли туда. Поэтому одной из целей операции было опередить противника и не дать ему зайти на нашу территорию".

Позже путин обвинил Украину в "масштабной провокации". москва утверждала, что Украина наносит удары по территории рф.

Ни один из военных или чиновников не комментировал операцию. Вся информация, которой владела украинская или западная пресса, поступала из соцсетей. В тот период сохранялся режим Радио молчания. Руководство операцией до последнего не информировало те воинские части и личный состав, которые шли в наступление, о направлениях.

А между тем у гражданского населения Курщины паника лишь росла.

Командир 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Дмитрий Волошин вспоминает: "Операция началась для меня лично где-то 18-19 июня. Вот приходит распоряжение главнокомандующего, где"командиру 82-й бригады прибыть в определенное место для проведения служебного совещания". Посмотрели на все и решили, что не такой страшный черт, как его рисуют".

Командир 61-й механизированной бригады Андрей Федичев отметил: "С приближением к непосредственному выполнению задачи появлялась конкретика: где, на каком направлении, в районе каких населенных пунктов. Все не было постепенно".

Волошин подчеркнул, что подготовка была масштабной:

"Мы приложили очень много усилий для выполнения этой операции. Большое количество личного состава прошло подготовку через учебные центры ВСУ, как сухопутных, так и десантно-штурмовых войск. мы сделали акцент на коллективной подготовке, на ведении рейдовых действий, наступательных и штурмовых операций, занятии районов и рубежей. Особое внимание уделили командирам рот".

Накануне наступательных действий Сырский за двое суток объездил все подразделения, встретился с командирами рот и определил цели и задачи.

"90-95% личного состава очень обрадовались возможности пойти и дать врагу по зубам на его территории," — заметил Волошин.

Все варианты развития событий операции были просчитаны. По словам Сырского, учли также опыт ведения Харьковской операции.

Напомним

В НАТО еще в августе заявляли, что наступление Украины в Курском приграничном районе россии является законным и соответствует праву украинцев на самооборону.