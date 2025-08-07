Мы сделали невероятное: Сырский о Курской операции
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об успехе Курской операции, которая подняла боевой дух военных. Эта операция позволила заменить боевые бригады и обеспечить их подготовку.
Курская операция, проведенная украинскими Вооруженными силами, была блестящей, стала мощным стимулом и всего за несколько дней мотивировала весь личный состав Сил обороны Украины. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью ТСН, передает УНН.
В тех условиях, которые были на то время, я считаю, что мы сделали невероятное. Вы помните, какая была обстановка тяжелая, какая моральная обстановка. Враг наступал тогда. Морально-психологическое состояние наших военнослужащих было, скажем, подавленным, практически везде. Мы не наступали и смирились с мыслью о том, что сейчас надо только обороняться. И тут нам удалось провести вот ту блестящую наступательную операцию
Сырский: во время Курской операции Россия потеряла более 80 тысяч военных, украинские потери - значительно меньше23.07.25, 12:04 • 6890 просмотров
По его словам, речь идет не только об успешных боевых действиях украинских военных, но и в целом о процессе организации этого наступления.
То, что нам удалось провести замену наших боевых бригад, десантно-штурмовых войск, бригадами так называемой 150-й серии, несмотря на то, что они фактически после подготовки, не имея опыта, вступили в бой и держали позиции на таких угрожающих направлениях - на Покровском Торецком… Дали возможность нам вывести бригады, дали возможность обеспечить их подготовкой. Я считаю, что это очень успешные действия были
год назад началась курская операция Сил обороны: Сырский назвал потери рф06.08.25, 09:38 • 37651 просмотр