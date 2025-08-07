$41.610.07
Эксклюзив
15:56 • 42786 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
14:11 • 43247 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 99695 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 100096 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 91945 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 139384 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 73756 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 46905 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 46024 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 56580 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцах
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке
Раде предлагают увольнять министров по результатам интерпелляции: законопроект зарегистрирован в парламенте
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Джо Байден
Сэм Альтман
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Закарпатская область
Турция
Мы сделали невероятное: Сырский о Курской операции

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об успехе Курской операции, которая подняла боевой дух военных. Эта операция позволила заменить боевые бригады и обеспечить их подготовку.

Мы сделали невероятное: Сырский о Курской операции

Курская операция, проведенная украинскими Вооруженными силами, была блестящей, стала мощным стимулом и всего за несколько дней мотивировала весь личный состав Сил обороны Украины. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью ТСН, передает УНН.

В тех условиях, которые были на то время, я считаю, что мы сделали невероятное. Вы помните, какая была обстановка тяжелая, какая моральная обстановка. Враг наступал тогда. Морально-психологическое состояние наших военнослужащих было, скажем, подавленным, практически везде. Мы не наступали и смирились с мыслью о том, что сейчас надо только обороняться. И тут нам удалось провести вот ту блестящую наступательную операцию 

- сказал Главнокомандующий.

Сырский: во время Курской операции Россия потеряла более 80 тысяч военных, украинские потери - значительно меньше23.07.25, 12:04 • 6890 просмотров

По его словам, речь идет не только об успешных боевых действиях украинских военных, но и в целом о процессе организации этого наступления.

То, что нам удалось провести замену наших боевых бригад, десантно-штурмовых войск, бригадами так называемой 150-й серии, несмотря на то, что они фактически после подготовки, не имея опыта, вступили в бой и держали позиции на таких угрожающих направлениях - на Покровском Торецком… Дали возможность нам вывести бригады, дали возможность обеспечить их подготовкой. Я считаю, что это очень успешные действия были 

- подчеркивает Сырский.

год назад началась курская операция Сил обороны: Сырский назвал потери рф06.08.25, 09:38 • 37651 просмотр

Антонина Туманова

Война
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский