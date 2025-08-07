Мы сделали невероятное: Сырский о Курской операции

Курская операция, проведенная украинскими Вооруженными силами, была блестящей, стала мощным стимулом и всего за несколько дней мотивировала весь личный состав Сил обороны Украины. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью ТСН, передает УНН.

В тех условиях, которые были на то время, я считаю, что мы сделали невероятное. Вы помните, какая была обстановка тяжелая, какая моральная обстановка. Враг наступал тогда. Морально-психологическое состояние наших военнослужащих было, скажем, подавленным, практически везде. Мы не наступали и смирились с мыслью о том, что сейчас надо только обороняться. И тут нам удалось провести вот ту блестящую наступательную операцию