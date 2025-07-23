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Сырский: во время Курской операции Россия потеряла более 80 тысяч военных, украинские потери - значительно меньше

Киев • УНН

 • 3754 просмотра

Главнокомандующий ВСУ сообщил о более чем 80 тысячах убитых или раненых российских военных во время курской наступательной операции. Он также отметил применение россией волоконно-оптических беспилотников и появление подразделений северокорейских войск на этом направлении.

Сырский: во время Курской операции Россия потеряла более 80 тысяч военных, украинские потери - значительно меньше

Более 80 тысяч российских военных были убиты или ранены во время курской наступательной операции. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский в интервью The Washington Post, передает УНН.

Детали

По словам Сырского, во время оккупации курска погибло или было ранено по меньшей мере 80 000 российских военнослужащих. Он отказался разглашать потери украинцев, но сказал, что их значительно меньше, чем российских

 - говорится в сообщении.

По его словам, курская операция стала ключевым этапом современной военной кампании и важным элементом стратегической инициативы, которая сорвала попытки россии продвинуться дальше на восточном направлении.

курская операция, несомненно, останется определяющим поворотным моментом в наследии Сырского. Командующий сказал, что он твердо стоит на своем и что это был важный план, который сорвал планы России захватить больше территории и уменьшил давление на некоторых участках восточного фронта

 - отмечается в сообщении.

Также генерал отметил, что на курском направлении россия впервые применила волоконно-оптические беспилотники, которые невозможно заглушить, и именно там появились подразделения северокорейских войск

- сейчас их может быть до 20 тысяч, хотя они еще не задействованы в боевых действиях в Украине.

Напомним

Ранее Сырский заявлял, что курская операция достигла большинства поставленных целей. Она не дала врагу наступать на Сумщине и Харьковщине, а созданная Силами обороны буферная зона в приграничных районах актуальна и сейчас.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаНовости Мира
Сумская область
Харьковская область
Вашингтон Пост
Северная Корея
Александр Сырский
Украина
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