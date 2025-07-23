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Сирський: під час Курської операції росія втратила понад 80 тисяч військових, українські втрати - значно менші

Київ • УНН

 • 4028 перегляди

Головком ЗСУ повідомив про понад 80 тисяч вбитих або поранених російських військових під час курської наступальної операції. Він також зазначив про застосування росією волоконно-оптичних безпілотників та появу підрозділів північнокорейських військ на цьому напрямку.

Сирський: під час Курської операції росія втратила понад 80 тисяч військових, українські втрати - значно менші

Понад 80 тисяч російських військових були вбиті або поранені під час курської наступальної операції. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю The Washington Post, передає УНН.

Деталі

За словами Сирського, під час окупації курська загинуло або було поранено щонайменше 80 000 російських військовослужбовців. Він відмовився розголошувати втрати українців, але сказав, що їх значно менше, ніж російських

 - йдеться у повідомленні.

За його словами, курська операція стала ключовим етапом сучасної воєнної кампанії та важливим елементом стратегічної ініціативи, яка зірвала спроби росії просунутися далі на східному напрямку.

курська операція, безсумнівно, залишиться визначальним поворотним моментом у спадщині Сирського. Командувач сказав, що він твердо стоїть на своєму і що це був важливий план, який зірвав плани росії захопити більше території і зменшив тиск на деяких ділянках східного фронту

 - зазначають у повідомленні.

Також генерал зазначив, що на курському напрямку росія вперше застосувала волоконно-оптичні безпілотники, які неможливо заглушити, і саме там з’явилися підрозділи північнокорейських військ

- наразі їх може бути до 20 тисяч, хоча вони ще не залучені до бойових дій в Україні.

Нагадаємо

Раніше Сирський заявляв, що курська операція досягла більшості поставлених цілей. Вона не дала ворогу наступати на Сумщині та Харківщині, а створена Силами оборони буферна зона в прикордонних районах актуальна і нині.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаНовини Світу
Сумська область
Харківська область
Вашингтон пост
Північна Корея
Олександр Сирський
Україна
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