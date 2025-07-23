Сирський: під час Курської операції росія втратила понад 80 тисяч військових, українські втрати - значно менші

Понад 80 тисяч російських військових були вбиті або поранені під час курської наступальної операції. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю The Washington Post, передає УНН.

За словами Сирського, під час окупації курська загинуло або було поранено щонайменше 80 000 російських військовослужбовців. Він відмовився розголошувати втрати українців, але сказав, що їх значно менше, ніж російських

За його словами, курська операція стала ключовим етапом сучасної воєнної кампанії та важливим елементом стратегічної ініціативи, яка зірвала спроби росії просунутися далі на східному напрямку.

курська операція, безсумнівно, залишиться визначальним поворотним моментом у спадщині Сирського. Командувач сказав, що він твердо стоїть на своєму і що це був важливий план, який зірвав плани росії захопити більше території і зменшив тиск на деяких ділянках східного фронту

Також генерал зазначив, що на курському напрямку росія вперше застосувала волоконно-оптичні безпілотники, які неможливо заглушити, і саме там з’явилися підрозділи північнокорейських військ