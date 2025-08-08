Сырский: Дроны стали основой успеха ВСУ – в июле уничтожено более 23 тысяч вражеских целей

$41.460.15
48.280.01
ukenru
07:40 • 4074 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 20037 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
04:04 • 28813 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 24624 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 80673 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 61655 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 121000 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 114879 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 97099 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 147140 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.2м/с
42%
756мм
Популярные новости
«Настоящая торговля детьми»: оккупанты создали онлайн-каталог украинских детей из Луганщины для усыновленияPhoto7 августа, 23:06 • 16812 просмотра
Первое проявление новой имперской политики кремля: в МИД сделали заявление к годовщине нападения рф на Грузию8 августа, 02:28 • 20685 просмотра
Украина и Румыния совместно построят мост через ТисуPhoto02:56 • 11213 просмотра
Новый президент Польши начал каденцию с конфликта с Туском: причина в аэропорте06:38 • 11317 просмотра
МАГАТЭ на подстанциях: новая миссия выявила риски для АЭС Украины07:29 • 6876 просмотра
публикации
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 2862 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году06:06 • 20042 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки04:04 • 28818 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 80678 просмотра
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo7 августа, 13:59 • 87457 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Китай
Индия
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 126955 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 143899 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 152013 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 142575 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 152573 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Facebook
Ми-8
Ми-24
Тесла Модель Y

Сырский: Дроны стали основой успеха ВСУ – в июле уничтожено более 23 тысяч вражеских целей

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил об уничтожении более 23 400 вражеских целей в июле. Беспилотные системы признаны ключевым фактором превосходства.

Сырский: Дроны стали основой успеха ВСУ – в июле уничтожено более 23 тысяч вражеских целей

Беспилотные системы в украинской армии уже не вспомогательная сила, а ключевой фактор превосходства над врагом. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после завершения ежемесячного совещания по развитию беспилотных возможностей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

В июле украинские Силы беспилотных систем (БпС) уничтожили более 23 400 целей, включая 5134 российских военных, сообщил Сырский. Наиболее эффективными оказались FPV-дроны и ночные дроны-бомбардировщики, эффективность которых продолжает расти.

Беспилотные системы стали неотъемлемой частью ВСУ и, во взаимодействии с пехотой и артиллерией, гарантом успеха в сдерживании врага

- подчеркнул главнокомандующий.

В центре внимания совещания – анализ тактики, обмен опытом и презентация инновационных решений. В частности, о нестандартных подходах доложили командиры подразделений 59 ошбр БпС, 429 оп БпС "Ахиллес" и БпАС "Феникс" ГПСУ.

Лидерами в боевой работе признаны "Птицы Мадяра", "Ахиллес" и "Феникс", которые показали высокую эффективность в уничтожении живой силы противника. Отдельное внимание уделялось новым направлениям – формированию подразделений роботизированных наземных комплексов, имеющих как боевую, так и логистическую функцию.

Также был заслушан отчет о реализации проекта ударных дронов MiddleStrike с дальностью до 120 км, а также перспективных разработок других инновационных систем.

Сырский обозначил ключевые задачи на ближайший период: наращивание беспилотного потенциала, повышение технологического превосходства на фронте и, главное – сохранение жизни украинских воинов.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об успехе Курской операции, которая подняла боевой дух военных. Эта операция позволила заменить боевые бригады и обеспечить их подготовку.

Степан Гафтко

ВойнаТехнологии
Александр Сырский
Facebook