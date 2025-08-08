Сырский: Дроны стали основой успеха ВСУ – в июле уничтожено более 23 тысяч вражеских целей

Беспилотные системы в украинской армии уже не вспомогательная сила, а ключевой фактор превосходства над врагом. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после завершения ежемесячного совещания по развитию беспилотных возможностей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

В июле украинские Силы беспилотных систем (БпС) уничтожили более 23 400 целей, включая 5134 российских военных, сообщил Сырский. Наиболее эффективными оказались FPV-дроны и ночные дроны-бомбардировщики, эффективность которых продолжает расти.

Беспилотные системы стали неотъемлемой частью ВСУ и, во взаимодействии с пехотой и артиллерией, гарантом успеха в сдерживании врага - подчеркнул главнокомандующий.

В центре внимания совещания – анализ тактики, обмен опытом и презентация инновационных решений. В частности, о нестандартных подходах доложили командиры подразделений 59 ошбр БпС, 429 оп БпС "Ахиллес" и БпАС "Феникс" ГПСУ.

Лидерами в боевой работе признаны "Птицы Мадяра", "Ахиллес" и "Феникс", которые показали высокую эффективность в уничтожении живой силы противника. Отдельное внимание уделялось новым направлениям – формированию подразделений роботизированных наземных комплексов, имеющих как боевую, так и логистическую функцию.

Также был заслушан отчет о реализации проекта ударных дронов MiddleStrike с дальностью до 120 км, а также перспективных разработок других инновационных систем.

Сырский обозначил ключевые задачи на ближайший период: наращивание беспилотного потенциала, повышение технологического превосходства на фронте и, главное – сохранение жизни украинских воинов.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об успехе Курской операции, которая подняла боевой дух военных. Эта операция позволила заменить боевые бригады и обеспечить их подготовку.