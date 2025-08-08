Сколько будут служить и получать операторы БПЛА по новому контракту: Минобороны озвучило детали

$41.460.15
48.280.01
ukenru
10:49 • 4956 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
09:44 • 28650 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 21787 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 20272 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 34647 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 20135 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 45609 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04 • 51315 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 28738 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 97157 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1.5м/с
34%
755мм
Популярные новости
Первое проявление новой имперской политики кремля: в МИД сделали заявление к годовщине нападения рф на Грузию8 августа, 02:28 • 36899 просмотра
Украина и Румыния совместно построят мост через ТисуPhoto8 августа, 02:56 • 28271 просмотра
Новый президент Польши начал каденцию с конфликта с Туском: причина в аэропорте06:38 • 28399 просмотра
МАГАТЭ на подстанциях: новая миссия выявила риски для АЭС Украины07:29 • 31194 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 36527 просмотра
публикации
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto11:15 • 3998 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
09:00 • 34667 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 36659 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году06:06 • 45627 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки8 августа, 04:04 • 51334 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Александр Сырский
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Индия
Франция
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 135636 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 152037 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 159561 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 149707 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 159372 просмотра
Актуальное
Financial Times
Хранитель
Фокс Ньюс
Facebook
Ми-8

Сколько будут служить и получать операторы БПЛА по новому контракту: Минобороны озвучило детали

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Министерство обороны Украины ввело новый двухлетний контракт для операторов беспилотных систем с ежемесячной выплатой от 120 000 грн. Он предусматривает обязательное участие в боевых действиях не менее 12 месяцев и 4 месяца подготовки.

Сколько будут служить и получать операторы БПЛА по новому контракту: Минобороны озвучило детали

Министерство обороны Украины официально запустило новый формат контракта для операторов беспилотных систем. Служба продлится два года, а денежное обеспечение - более 100 тысяч гривен в месяц. Контракт предусматривает обязательное участие в боевых действиях. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

Детали

В рамках обновленной программы "Контракт 18–24" Минобороны ввело специальный контракт для операторов дронов, который предусматривает четкие условия и высокий уровень оплаты.

Основные пункты следующие:

  • продолжительность службы - 2 года;
    • участие в боевых действиях - не менее 12 месяцев из двух;
      • подготовка - 4 месяца перед выходом на боевые задачи;
        • денежное обеспечение - от 120 000 грн/мес, в зависимости от направления, условий службы и дополнительных выплат.

          Контракт доступен для службы на должностях рядового состава в ВСУ, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе.

          Кроме этого, молодые военные, которые присоединились к армии после начала военного положения и не достигли 25 лет, могут получить единовременную премию — 1 млн гривен, если они проходят службу по контракту или по офицерской программе.

          Эти изменения - ответ на потребность институционализировать роль дроновых подразделений в ВСУ, которые уже доказали свою эффективность на фронте. Признание беспилотников как ключевого боевого инструмента открывает для операторов новые профессиональные возможности и реальное влияние на ход войны.

          Напомним

          Беспилотные системы в украинской армии уже являются не вспомогательной силой, а ключевым фактором превосходства над врагом. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после завершения ежемесячного совещания по развитию беспилотных возможностей.

          Степан Гафтко

          ОбществоВойнаТехнологии
          Национальная гвардия Украины
          Министерство обороны Украины
          Государственная пограничная служба Украины
          Вооруженные силы Украины
          Александр Сырский