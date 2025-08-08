Сколько будут служить и получать операторы БПЛА по новому контракту: Минобороны озвучило детали

Министерство обороны Украины официально запустило новый формат контракта для операторов беспилотных систем. Служба продлится два года, а денежное обеспечение - более 100 тысяч гривен в месяц. Контракт предусматривает обязательное участие в боевых действиях. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

Детали

В рамках обновленной программы "Контракт 18–24" Минобороны ввело специальный контракт для операторов дронов, который предусматривает четкие условия и высокий уровень оплаты.

Основные пункты следующие:

продолжительность службы - 2 года;

участие в боевых действиях - не менее 12 месяцев из двух;

подготовка - 4 месяца перед выходом на боевые задачи;

денежное обеспечение - от 120 000 грн/мес, в зависимости от направления, условий службы и дополнительных выплат.

Контракт доступен для службы на должностях рядового состава в ВСУ, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе.

Кроме этого, молодые военные, которые присоединились к армии после начала военного положения и не достигли 25 лет, могут получить единовременную премию — 1 млн гривен, если они проходят службу по контракту или по офицерской программе.

Эти изменения - ответ на потребность институционализировать роль дроновых подразделений в ВСУ, которые уже доказали свою эффективность на фронте. Признание беспилотников как ключевого боевого инструмента открывает для операторов новые профессиональные возможности и реальное влияние на ход войны.

Напомним

Беспилотные системы в украинской армии уже являются не вспомогательной силой, а ключевым фактором превосходства над врагом. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после завершения ежемесячного совещания по развитию беспилотных возможностей.