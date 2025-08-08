Сколько будут служить и получать операторы БПЛА по новому контракту: Минобороны озвучило детали
Киев • УНН
Министерство обороны Украины ввело новый двухлетний контракт для операторов беспилотных систем с ежемесячной выплатой от 120 000 грн. Он предусматривает обязательное участие в боевых действиях не менее 12 месяцев и 4 месяца подготовки.
Министерство обороны Украины официально запустило новый формат контракта для операторов беспилотных систем. Служба продлится два года, а денежное обеспечение - более 100 тысяч гривен в месяц. Контракт предусматривает обязательное участие в боевых действиях. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.
Детали
В рамках обновленной программы "Контракт 18–24" Минобороны ввело специальный контракт для операторов дронов, который предусматривает четкие условия и высокий уровень оплаты.
Основные пункты следующие:
- продолжительность службы - 2 года;
- участие в боевых действиях - не менее 12 месяцев из двух;
- подготовка - 4 месяца перед выходом на боевые задачи;
- денежное обеспечение - от 120 000 грн/мес, в зависимости от направления, условий службы и дополнительных выплат.
Контракт доступен для службы на должностях рядового состава в ВСУ, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе.
Кроме этого, молодые военные, которые присоединились к армии после начала военного положения и не достигли 25 лет, могут получить единовременную премию — 1 млн гривен, если они проходят службу по контракту или по офицерской программе.
Эти изменения - ответ на потребность институционализировать роль дроновых подразделений в ВСУ, которые уже доказали свою эффективность на фронте. Признание беспилотников как ключевого боевого инструмента открывает для операторов новые профессиональные возможности и реальное влияние на ход войны.
Напомним
Беспилотные системы в украинской армии уже являются не вспомогательной силой, а ключевым фактором превосходства над врагом. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после завершения ежемесячного совещания по развитию беспилотных возможностей.