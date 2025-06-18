Сожгли автомобили ВСУ: правоохранители сообщили о подозрении четырем диверсантам
Киев • УНН
Правоохранители задержали четырех человек, которые по заказу российских спецслужб совершали диверсии в Запорожской, Харьковской и Тернопольской областях. Злоумышленники жгли автомобили военных и железнодорожные и энергетические объекты.
Правоохранители разоблачили четырех злоумышленников, которые по заказу спецслужб рф совершали диверсии в Запорожской, Харьковской и Тернопольской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.
Детали
Сообщается, что в Запорожье задержали 36-летнего местного жителя, который вышел на связь с представителями фсб через мессенджер.
За денежное вознаграждение от врага он изготавливал зажигательные смеси и поджигал транспортные средства военных. Всего успел уничтожить три автомобиля, за что получил 500 долларов. О выполненной "работе" отчитывался куратору видеозаписями.
В Харькове оперативники разоблачили 25-летнюю местную жительницу, которая подожгла релейный шкаф на железнодорожной станции в Слободском районе города. Женщина действовала по заказу неустановленного лица, с которым общалась через социальную сеть.
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На Тернопольщине работники полиции и СБУ задержали двух жителей поселка Гусятин - 21-летнего мужчину и его 23-летнюю подругу. Они подожгли припаркованный автомобиль Land Rover с военными номерами. "Цель" согласовали с российскими кураторами.
Преступление злоумышленники фиксировали на видео для дальнейшего отчета. Правоохранители изъяли у сообщников мобильные телефоны с доказательствами причастности к поджогу и инструкциями от куратора.
Всем фигурантам уже сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит от 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества до пожизненного заключения.
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