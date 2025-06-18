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Сожгли автомобили ВСУ: правоохранители сообщили о подозрении четырем диверсантам

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Правоохранители задержали четырех человек, которые по заказу российских спецслужб совершали диверсии в Запорожской, Харьковской и Тернопольской областях. Злоумышленники жгли автомобили военных и железнодорожные и энергетические объекты.

Сожгли автомобили ВСУ: правоохранители сообщили о подозрении четырем диверсантам

Правоохранители разоблачили четырех злоумышленников, которые по заказу спецслужб рф совершали диверсии в Запорожской, Харьковской и Тернопольской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Сообщается, что в Запорожье задержали 36-летнего местного жителя, который вышел на связь с представителями фсб через мессенджер.

За денежное вознаграждение от врага он изготавливал зажигательные смеси и поджигал транспортные средства военных. Всего успел уничтожить три автомобиля, за что получил 500 долларов. О выполненной "работе" отчитывался куратору видеозаписями.

В Харькове оперативники разоблачили 25-летнюю местную жительницу, которая подожгла релейный шкаф на железнодорожной станции в Слободском районе города. Женщина действовала по заказу неустановленного лица, с которым общалась через социальную сеть.

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На Тернопольщине работники полиции и СБУ задержали двух жителей поселка Гусятин - 21-летнего мужчину и его 23-летнюю подругу. Они подожгли припаркованный автомобиль Land Rover с военными номерами. "Цель" согласовали с российскими кураторами.

Преступление злоумышленники фиксировали на видео для дальнейшего отчета. Правоохранители изъяли у сообщников мобильные телефоны с доказательствами причастности к поджогу и инструкциями от куратора.

Всем фигурантам уже сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит от 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества до пожизненного заключения.

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Лилия Набока

Лилия Набока

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Тернопольская область
Запорожская область
Land Rover
Харьков
Tesla
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