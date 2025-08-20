С чиновника из структуры Минюста разрешили взыскать 3 млн грн стоимости Land Rover
ВАКС удовлетворил иск САП о взыскании необоснованных активов у должностного лица Минюста. Суд изъял автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE стоимостью 3,29 млн гривен.
Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства стоимость автомобиля начальника Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины. Стоимость автомобиля оценивается в более чем 3 млн гривен, сообщает пресс-служба ВАКС, передает УНН.
Детали
"Сегодня, 20 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила гражданский иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры к начальнику Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины и его дочери о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. ВАКС признал необоснованным активом автомобиль "LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE" и принял решение взыскать с должностного лица Минюста в доход государства его стоимость - денежные средства в сумме 3 млн 290,4 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дочь должностного лица в 2023 году стала владелицей указанного автомобиля, который приобрела по поручению своего отца, являющегося лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.
"Он мог в отношении этого актива прямо или косвенно совершать действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения. Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана", - добавили в ВАКС.
