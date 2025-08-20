$41.360.10
Эксклюзив
11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
08:14
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Теги
Авторы
С чиновника из структуры Минюста разрешили взыскать 3 млн грн стоимости Land Rover

Киев • УНН

 362 просмотра

ВАКС удовлетворил иск САП о взыскании необоснованных активов у должностного лица Минюста. Суд изъял автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE стоимостью 3,29 млн гривен.

С чиновника из структуры Минюста разрешили взыскать 3 млн грн стоимости Land Rover

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства стоимость автомобиля начальника Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины. Стоимость автомобиля оценивается в более чем 3 млн гривен, сообщает пресс-служба ВАКС, передает УНН.

Детали

"Сегодня, 20 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила гражданский иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры к начальнику Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины и его дочери о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. ВАКС признал необоснованным активом автомобиль "LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE" и принял решение взыскать с должностного лица Минюста в доход государства его стоимость - денежные средства в сумме 3 млн 290,4 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дочь должностного лица в 2023 году стала владелицей указанного автомобиля, который приобрела по поручению своего отца, являющегося лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

"Он мог в отношении этого актива прямо или косвенно совершать действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения. Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана", - добавили в ВАКС.

Напомним

В Киеве суд применил специальную конфискацию, взыскав в доход государства 2,6 млрд грн компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино "PIN-UP". Такое решение стало возможным благодаря материалам Государственного бюро расследований.

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Гривна
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Министерство юстиции Украины
Высший антикоррупционный суд Украины
Land Rover
Киев