З посадовця зі структури Мін'юсту дозволили стягнути 3 млн грн вартості Land Rover
Київ • УНН
ВАКС задовольнив позов САП про стягнення необґрунтованих активів у посадовця Мін'юсту. Суд вилучив автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE вартістю 3,29 млн гривень.
Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави вартість автомобіля начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України. Вартість автівки оцінюється в понад 3 млн гривень, повідомляє пресслужба ВАКС, передає УНН.
Деталі
"Сьогодні, 20 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила цивільний позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України та його доньки про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. ВАКС визнав необґрунтованим активом автомобіль "LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE" та ухвалив рішення стягнути з посадовця Мін’юсту в дохід держави його вартість - грошові кошти в сумі 3 млн 290,4 тис. гривень", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що донька посадовця у 2023 році стала власницею вказаного автомобіля, який придбала за дорученням свого батька, який є особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
"Він міг щодо цього активу прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження. Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано", - додали у ВАКС.
Нагадаємо
У Києві суд застосував спеціальну конфіскацію, стягнувши в дохід держави 2,6 млрд грн компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино "PIN-UP". Таке рішення стало можливим завдяки матеріалам Державного бюро розслідувань.