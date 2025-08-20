З посадовця зі структури Мін'юсту дозволили стягнути 3 млн грн вартості Land Rover

$41.360.10
Ексклюзив
11:22 • 18435 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 18911 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 33683 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 125050 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 48531 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 46799 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 45569 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 177480 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 148113 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 129517 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці20 серпня, 07:31
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico20 серпня, 07:40
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
20 серпня, 08:52 • 25664 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 25512 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 18453 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 33712 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 125098 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 177502 перегляди
З посадовця зі структури Мін'юсту дозволили стягнути 3 млн грн вартості Land Rover

Київ • УНН

 • 1146 перегляди

ВАКС задовольнив позов САП про стягнення необґрунтованих активів у посадовця Мін'юсту. Суд вилучив автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE вартістю 3,29 млн гривень.

З посадовця зі структури Мін'юсту дозволили стягнути 3 млн грн вартості Land Rover

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави вартість автомобіля начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України. Вартість автівки оцінюється в понад 3 млн гривень, повідомляє пресслужба ВАКС, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні, 20 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила цивільний позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України та його доньки про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. ВАКС визнав необґрунтованим активом автомобіль "LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE" та ухвалив рішення стягнути з посадовця Мін’юсту в дохід держави його вартість - грошові кошти в сумі 3 млн 290,4 тис. гривень", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що донька посадовця у 2023 році стала власницею вказаного автомобіля, який придбала за дорученням свого батька, який є особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

"Він міг щодо цього активу прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження. Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано", - додали у ВАКС.

Нагадаємо

У Києві суд застосував спеціальну конфіскацію, стягнувши в дохід держави 2,6 млрд грн компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино "PIN-UP". Таке рішення стало можливим завдяки матеріалам Державного бюро розслідувань.

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Гривня
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Міністерство юстиції України
Вищий антикорупційний суд України
Land Rover
Київ