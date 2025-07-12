Найбільша спецконфіскація грошей в історії: за матеріалами ДБР суд стягнув в дохід держави 2,6 млрд грн онлайн-казино "Pin-Up"
Київ • УНН
Суд у Києві конфіскував 2,6 млрд грн у онлайн-казино Pin-Up за матеріалами ДБР. Директора засуджено за співпрацю з агресором, ухилення від податків та легалізацію коштів.
У Києві суд застосував спеціальну конфіскацію, стягнувши в дохід держави 2,6 млрд грн компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино "PIN-UP". Таке рішення стало можливим завдяки матеріалам Державного бюро розслідувань, пише УНН з посиланням на сайт ДБР.
Деталі
Повідомляється, що суд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим – директором онлайн-казино "Pin-Up".
Чоловіка засуджено на п’ять років, зі звільненням від відбування покарання строком на три роки за такими звинуваченнями:
- провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України);
- участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України);
- умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України);
- легалізацію майна одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України);
- службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).
В ДБР нагадали, що у межах розслідування діяльності даного онлайн-казино співробітники Бюро та прокурори Офісу Генерального прокурора у співпраці виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору.
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Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками російської федерації, підсанкційними в Україні суб’єктами. Також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету ворожої країни та підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти нашої держави.
Співробітники ДБР провели комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.
У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. "лнр", наповнюючи таким чином бюджет ворога. До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "сво"
Саме ж онлайн-казино, як з’ясувало ДБР під час досудового розслідування, продовжує свою діяльність на території росії та російських вебресурсах.
Попередньо повідомлено про підозри голові та члену комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за фактами пособництва державі-агресору та незаконного зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, а також за фактами пособництва державі-агресору. Крім того, про підозри повідомлено власникам онлайн-казино.
Доповнення
Завідувачка відділення лікарні Житомира та її спільниця підозрюються у оформленні фіктивних груп інвалідності для військовозобов’язаних чоловіків. Вартість послуги становила 5,5 тис. доларів США, а схема могла охопити понад 100 осіб.