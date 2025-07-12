Найбільша спецконфіскація грошей в історії: за матеріалами ДБР суд стягнув в дохід держави 2,6 млрд грн онлайн-казино "Pin-Up"

У Києві суд застосував спеціальну конфіскацію, стягнувши в дохід держави 2,6 млрд грн компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино "PIN-UP". Таке рішення стало можливим завдяки матеріалам Державного бюро розслідувань, пише УНН з посиланням на сайт ДБР.

Повідомляється, що суд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим – директором онлайн-казино "Pin-Up".

Чоловіка засуджено на п’ять років, зі звільненням від відбування покарання строком на три роки за такими звинуваченнями:

В ДБР нагадали, що у межах розслідування діяльності даного онлайн-казино співробітники Бюро та прокурори Офісу Генерального прокурора у співпраці виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору.

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Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками російської федерації, підсанкційними в Україні суб’єктами. Також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету ворожої країни та підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти нашої держави.

Співробітники ДБР провели комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.

У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. "лнр", наповнюючи таким чином бюджет ворога. До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "сво"