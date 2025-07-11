Працювали у структурі, що замінила МСЕК: ДБР ліквідувала схему допомоги ухилянтам на Житомирщині

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру завідувачці відділення однієї з лікарень Житомира та її спільниці. Їх підозрюють у оформленні фіктивних груп інвалідності для військовозобов’язаних чоловіків, повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

За даними слідства, жінки почали займатися незаконною діяльністю з жовтня 2024 року. Завідувачка відділення входила до складу експертної команди лікарні, яка прийшла на заміну МСЕК і визначає і присвоює інвалідність.

Підозрювана виготовляла низку медичних документів, у тому числі історію хвороби з підробленими даними про нібито довготривале лікування у медичних закладах. Також завідувачка впливала на інших лікарів, щоб вони ухвалювали рішення про фальшиві діагнози.

Вартість такої "послуги" складала 5,5 тис. доларів США з кожної особи. За даними слідства, затримані могли виготовити фальшиві документи для понад 100 військовозобов’язаних.

Завідувачку відділення підозрюють в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), її спільниця – в одержанні коштів за вплив на прийняття рішення (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Санкція статей передбачає позбавлення волі терміном до 10 років.

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд продовжив тримання під вартою ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи до 7 вересня 2025 року. Їй визначено заставу у розмірі 56 018 000 гривень.