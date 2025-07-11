Работали в структуре, заменившей МСЭК: ГБР ликвидировало схему помощи уклонистам на Житомирщине

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заведующей отделением одной из больниц Житомира и ее сообщнице. Их подозревают в оформлении фиктивных групп инвалидности для военнообязанных мужчин, сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

По данным следствия, женщины начали заниматься незаконной деятельностью с октября 2024 года. Заведующая отделением входила в состав экспертной команды больницы, которая пришла на замену МСЭК и определяет и присваивает инвалидность.

Подозреваемая изготавливала ряд медицинских документов, в том числе историю болезни с поддельными данными о якобы длительном лечении в медицинских учреждениях. Также заведующая влияла на других врачей, чтобы они принимали решения о фальшивых диагнозах.

Стоимость такой "услуги" составляла 5,5 тыс. долларов США с каждого человека. По данным следствия, задержанные могли изготовить фальшивые документы для более чем 100 военнообязанных.

Заведующую отделением подозревают в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), ее сообщница – в получении средств за влияние на принятие решения (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним

Высший антикоррупционный суд продлил содержание под стражей экс-главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы до 7 сентября 2025 года. Ей определен залог в размере 56 018 000 гривен.